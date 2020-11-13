В Петербурге назвали лауреатов Национальной оперной премии "Онегин"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Пятая церемония вручения Национальной оперной премии "Онегин" прошла в пятницу на сцене Михайловского театра. Статуэтки с изображением знаменитого оперного героя вручили артистам за их творческие достижения минувшего сезона.

"Из четырех десятков музыкальных театров страны за пять лет в конкурсе на премию "Онегин" участвовало 34 театра. Так что можно сказать, что мы объединяем оперное сообщество страны. И часто бывает, что присуждение премии ускоряет артистам присвоение звания или побуждает администрацию повысить им зарплату. В планах у нас - создание содружества друзей "Онегина", и лауреатам премии эта идея пришлась по душе", - сообщил корреспонденту ТАСС генеральный директор премии Игорь Тарасов.

Президент Национальной оперной премии "Онегин" народный артист РСФСР Сергей Лейферкус считает важной особенностью премии то обстоятельство, что "в ней задействованы различные цеха оперных театров, начиная от художественных руководителей и премьерных фамилий и заканчивая концертмейстерами и художниками".

В номинации "Примадонна" победителем стала солистка Михайловского театра Олеся Петрова - за партию Амнерис в "Аиде" Джузеппе Верди. Солист Театра "Урал Опера Балет" Юрий Девин отмечен в номинации "Мастер сцены" за партию Риголетто в одноименной опере Верди.

В соревновании дебютантов лучшими названы Мирослав Молчанов из Камерного театра "Санктъ-Петербургъ опера" за исполнение партии Квазимодо в "Эсмеральде" Александра Даргомыжского и артистка Новосибирского академического театра оперы и балета Юлия Юмаева, отмеченная за партию Нанетты в "Фальстафе" Верди. Участники этого же спектакля новосибирцы Алексей Зеленков, Гурий Гурьев, Надежда Нестерова, Юлия Юмаева, Евгений Козырев получили премию за лучший состав. Среди ролей второго плана жюри отметило солиста Самарского академического театра оперы и балета Анатолия Невдаха за партию Труффальдино в опере " Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева.

Два события и онлайн-проект

Сразу два лауреата объявлены в номинации "Событие" (традиции и современность). Победителями стали Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера - всем" под художественным руководством маэстро Фабио Мастранджело (Государственный театр "Мюзик-Холл") и спектакль "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова Чувашского государственного театра оперы и балета (дирижер - Дмитрий Банаев, режиссер - Сергей Шепелев).

В новой номинации "Лучший онлайн-проект" победителем стал спектакль "Пир во время чумы" Цезаря Кюи Центра поддержки творческих и социально-культурных инициатив "Арт-Гелиос" (автор идеи и режиссер - Дмитрий Отяковский).

В номинации "Гость" отмечен Богдан Волков за партию Тома Рэйкуэлла в "Похождениях повесы" Игоря Стравинского в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Всего в оргкомитет оперной премии "Онегин" в этом году поступило 94 заявки на конкурс из разных регионов России.

Награды за верность жанру

Целый ряд внеконкурсрых премий вручен мастерам и коллективам за выдающийся вклад в оперное искусство. В номинации "Легенда" награду получила народная артистка СССР, лауреат Государственных премий России и Грузии Маквала Касрашвили.

Награда в номинации "Признание" посмертно присуждена музыкальному руководителю и главному дирижеру Михайловского театра, заслуженному деятелю искусств России Александру Ведерникову.

Московский музыкальный театр "Геликон-опера" получил премию в номинации "Театр". В еще одной номинации - "Музыкальный руководитель" - отмечен главный дирижер Санкт-Петербургского детского музыкального театра "Зазеркалье" народный артист России Павел Бубельников.

В номинации "Звезда" премию получил ведущий солист Московского театра "Новая Опера" имени Евгения Колобова, приглашенный солист "Метрополитен Оперы" Василий Ладюк.

Среди других лауреатов - концертмейстер Мариинского театра Марина Мишук и художник по отделке Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Галина Лиоли (номинация "Душа оперы"). В номинации "Меценат" отмечен Belmond Grand Hotel Europe.