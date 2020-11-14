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Умер Армен Джигарханян
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Умер Армен Джигарханян

Ему было 85 лет
Армен Джигарханян Александр Куров/ТАСС
Описание
Армен Джигарханян
© Александр Куров/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в субботу на 86-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС его официальный представитель и друг Артур Согомонян.

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"Он скончался сегодня в шесть утра", - сказал Согомонян.

Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Фильмография Джигарханяна насчитывает более 200 картин. Среди них "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" и многие другие.

12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где Армен Борисович преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

Теги
РоссияДжигарханян, Армен БорисовичУмер Армен Джигарханян
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