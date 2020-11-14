Умер Армен Джигарханян

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в субботу на 86-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС его официальный представитель и друг Артур Согомонян.

"Он скончался сегодня в шесть утра", - сказал Согомонян.

Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Фильмография Джигарханяна насчитывает более 200 картин. Среди них "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" и многие другие.

12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где Армен Борисович преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.