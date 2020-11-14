Мафиози, интриган, влюбленный. Знаменитые роли Армена Джигарханяна

Он сыграл в кино больше 250 ролей, и кем он только не был: добрым дедушкой, Горбатым — главарем банды "Черная кошка", военным, озвучил дядюшку Мокуса из "Приключений поросенка Фунтика", волка, который "щас спою", атамана разбойников.

"Здравствуйте, я ваша тетя!"

1975

Комедийный советский двухсерийный фильм режиссера Виктора Титова основан на пьесе английского драматурга Брэндона Томаса "Тетка Чарлея". Эксцентричная история о богатстве и погоне за ним, о любви и подставах, где все события крутятся в безостановочном вихре — как в лучших традициях комедийного театра — с переодеваниями, интригами и, конечно же, счастливым финалом. Для еще большей комичности актерам делали необычный макияж: рисовали очень длинные ресницы или излишне большие веснушки, Джигарханяну наклеили усы вверх ногами.

Говорят, что на роль судьи Криггса Джигарханяна взяли с первого дубля. Пробовались они вместе с Михаилом Козаковым, которому досталась роль хромого полковника Чеснея. Оба этих персонажа как раз попали в сети той самой богатенькой "тети" (переодетого в женскую одежду Александра Калягина). Сам Армен Борисович вспоминал эти съемки с теплотой, говорил, что все действительно любили друг друга и поддерживали.

Кстати, критики сначала приняли фильм довольно холодно. Всем было интересно, почему же Армен Борисович, на тот момент уже известный и уважаемый артист, сыграл в такой пошлой картине. Но вот реакция зрителей была другой — комедия до сих пор пользуется большой популярностью и любовью у публики.

"Место встречи изменить нельзя"

1979

"Всех воров будут играть самые высокоморальные люди", — говорил Армен Джигарханян, когда речь заходила об этом фильме Станислава Говорухина, где одну из главных ролей сыграл Владимир Высоцкий.

В роли Горбатого изначально хотели снимать Ролана Быкова, но тот отказался — образ горбатого карлика показался ему непривлекательным. Роль досталась Джигарханяну, и об этом никто не пожалел: теперь на этом месте невозможно представить какого-то другого актера.

Джигарханян создал образ страшного, опасного человека, главаря криминальной банды. Многие актеры вспоминают об этих съемках с улыбкой, говорят, что даже за такой страшной маской прятался доброжелательный, любвеобильный, честный человек. Режиссер фильма Станислав Говорухин вспоминал, что постановочная группа придумала для Армена Борисовича специальный грим, с накладкой на голове, чтобы он был страшный и неузнаваемый.

"На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди"

1992

Это последний фильм мастера советского кинематографа Леонида Гайдая. В криминальной комедии Армену Борисовичу досталась роль одного из мафиози Каца.

Критики говорят, что среди всех работ Гайдая этот фильм один из самых слабых: возможно, сказывалась атмосфера начала 90-х, возможно, возраст, может, что-то другое, но фильм якобы получился не таким ярким, как предыдущие комедии режиссера. Но одной из сильных сторон его стал именно актерский состав. Гайдай тут, впрочем, как и всегда, блестяще подобрал исполнителей для героев своей картины. Одним из таких стал Джигарханян, который, хоть уже и играл и злодеев, и представителей криминала, сумел показать себя с новой, неожиданной стороны и оставить в памяти зрителей яркий образ своего Каца.

"Ширли-мырли"

1995

Фильм Владимира Меньшова стал одним из самых любимых советской публикой. Более того, сам режиссер считает его своим главным успехом, несмотря на все трудности, которые возникли при его создании. Еще на стадии кастинга ему было тяжело определиться с актером на главную роль — на нее пробовались чуть ли не все кто мог. В итоге она почти случайно досталась Владимиру Гаркалину, который в этой картине исполнил сразу трех разных персонажей-близнецов.

Армен Борисович стал главным антагонистом — мафиози Козюльским. Он был одним из девяти заслуженных и именитых актеров в картине: тут и Нонна Мордюкова, и Олег Ефремов, и Олег Табаков. Но благодаря харизме Джигарханяна Козюльский стал одним из самых запоминающихся прохиндеев кинематографа.

"Исчезнувшая империя"

2008

Может показаться, что у этого фильма Карена Шахназарова довольно простой сюжет. В центре истории любовный треугольник, два парня и девушка, которые учатся в одном институте. На дворе — 70-е, и никто из них еще не догадывается, что время уходит, все меняется и что они родились и провели свою молодость в стране, которая скоро перестанет существовать. В голове гуляет ветер, все естество дышит юностью, а волнуют только вопросы типа: где же достать новую пластинку Rolling Stones?

Армен Борисович сыграл деда Сергея, одного из главных героев, и эта небольшая роль была, наверное, для него самой сложной. Сам Шахназаров говорил, что Армен Борисович согласился сыграть сцену только с двух дублей — не больше. В ней он узнает, что потерял дочь.

Дело в том, что и сам актер в жизни столкнулся с такой трагедией. Потеря единственной родной дочери была для него ударом. После Армен Борисович скажет, что, что бы он ни играл, он всегда думает о дочери. "Он вдруг поворачивается в камеру, и у него такая боль в глазах, невероятно", — вспоминал Шахназаров.

Этот человек — пример доброты, таланта, трудолюбия. Несмотря на то что жизнь проводила его через испытания и обращалась с ним довольно сурово, он не переставал ее любить.