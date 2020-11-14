Федеральные музеи Москвы усилят онлайн-программы на фоне новых ограничений

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральные музеи Москвы, среди которых Музей Победы и Государственный исторический музей, на фоне новых ограничений и приостановки работы с 16 ноября по 15 января усиливают онлайн-программы и готовят новые проекты. Об этом рассказали ТАСС представители музеев.

Накануне стало известно, что федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года должны приостановить свою работу. Об этом говорится в новом приказе министра культуры РФ Ольги Любимовой. Приказ Минкультуры от 11 ноября 2020 года, в котором было предписано приостановить лишь временные экспозиции и групповые экскурсии, признан недействительным.

"Мы используем весь опыт в digital-направлении, который приобрели за последнее время. Уверен, музей сохранит доступ к своим экспозициям и коллекциям даже в нынешних обстоятельствах. И это будут не только онлайн-экскурсии по залам и выставкам. Мы познакомим наших интернет-посетителей и с той частью жизни музея, которая обычно скрыта от посторонних глаз", - рассказал ТАСС директор Музея Победы Александр Школьник.

По его словам, филиал музея в Красногорске 14 ноября запускает еженедельный цикл видеосюжетов "Музейные субботы". "Зрители узнают, чем занимаются хранители, как формируются фонды, строится экспозиционное пространство и готовятся выставки. В онлайн-формат перейдет наша выставочная деятельность. Только что выставка в рамках проекта "Война: день за днем" впервые открылась в цифровом варианте", - добавил собеседник агентства.

Планируется активно развивать и интерактивный контент. "Уже сейчас мы регулярно проводим виртуальные уроки для школьников, и это не статичная лекция, а беседа, во время которой дети задают вопросы герою, обмениваются впечатлениями. Но, конечно же, мы с нетерпением будем ждать встречи с нашими посетителями. Ведь "живое" впечатление не заменят никакие технологии", - заключил он и добавил, что кинотеатр "Поклонка" продолжит свою работу, соблюдая все санитарные требования и с ограничением посещаемости до 25%.

В Историческом музее также говорят, что планируют усилить онлайн-программу. "Мы глубоко сожалеем о том, что музейный комплекс придется снова закрыть для посетителей. И по-прежнему считаем, что посещение музеев это наиболее безопасная форма проведения досуга. Надеемся, что эта крайняя мера будет не напрасной и поможет в борьбе с пандемией. Мы продолжим нашу работу онлайн, готовим новые проекты и надеемся на скорую встречу с нашими посетителями в музее", - сказала начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Мария Лемигова.

Плюсы онлайна

"Мы постараемся быстро перейти в онлайн - благо, такой опыт уже приобретен весной. Лекторий музея с октября уже существует в двух форматах: офлайн и онлайн, поэтому мы просто продолжим читать лекции в сети. На следующей неделе мы запустим новые занятия для школьников", - рассказала ТАСС заместитель директора по просветительской работе Государственного музея архитектуры им. Щусева Ксения Смирнова.

Она подчеркнула, что общения с подлинниками ничто не заменит, поэтому в музее предполагают запускать только образовательные и просветительские проекты. "Стараемся находить и плюсы: например, на одной из последних онлайн-лекций мы спросили у слушателей, откуда они, и с удивлением и радостью узнали, что нас теперь слушают жители Самары, Твери, Бишкека и других городов. Если бы запреты не вынудили нас перейти в онлайн - то этих слушателей бы не было с нами", - добавила собеседница агентства.