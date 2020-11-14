"Я часто говорю своим артистам: "Любите себя". Высказывания Джигарханяна о карьере актера

Он родился 3 октября 1935 года в столице Армянской ССР в составе Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики. Рос вместе с матерью, Еленой Васильевной, и отчимом. Отец же, Борис Акимович, покинул семью вскоре после рождения сына. "Она была умная и очень остроумная, потому что, если я вдруг соплю отпускал, она сразу же говорила: "Неверно ведешь себя". И я этому у нее научился - не распускать сопли", - вспоминал Джигарханян в одном из интервью о своей матери.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в субботу на 86-м году жизни. Он воплотил сотни образов на российской и армянской театральных сценах, исполнил множество колоритных ролей в кино, в том числе судьи Бригса в "Здравствуйте, я ваша тетя!", главаря банды Горбатого в "Место встречи изменить нельзя", Козюльского в "Ширли-мырли".

Среднюю школу будущий артист окончил в 1952 году и попытался поступить в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского в Москве (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), но не прошел конкурс. Как рассказывал Джигарханян в различных интервью, мечта о поступлении в один из ведущих театральных вузов у него появилась благодаря матери, которая ездила в Москву и по возвращении привозила театральные афишки. "Покорить нельзя - это глупо. Я просто хотел приехать в Москву", - говорил он. На конкурс в столичный театральный институт артист приехал в полной боевой готовности: "Мама собрала мне матрас, постель, продукты и сама со мной приехала. На конкурсе я читал монолог Незнамова из Островского (пьеса "Без вины виноватые"). И какой-то человек из комиссии (помню только, что он был почему-то с теннисной ракеткой) после сказал мне: "А зачем вы сюда приехали? А почему в Ереване не идете в театральный институт - он у вас замечательный". И я вернулся в Ереван, там встретил своего великого педагога Армена Гулакяна. А если бы не вернулся... Кто знает, что было бы...", - вспоминал Джигарханян.

После неудачного опыта поступления в течение года работал помощником оператора на киностудии "Арменфильм". В 1954 году, как ему и советовали, поступил в Ереванский художественно-театральный институт (ныне Ереванский государственный институт театра и кино). Учился на курсе народного артиста Армянской ССР Армена Гулакяна. Еще на втором курсе Джигарханян был принят в труппу Ереванского русского драматического театра им. К. С. Станиславского. Институт он окончил в 1958 году.

Об опыте в театре

Воспоминания о первых шагах на профессиональной сцене у артиста остались надолго. "Я это очень хорошо помню, как сейчас: 25 января 1955 года я вышел на сцену Ереванского русского драматического театра имени Станиславского в спектакле "Иван Рыбаков". И там у меня был следующий текст: "Товарищ капитан, вам телефонограмма!". Так произошло мое первое появление на профессиональной сцене", - делился он в интервью.

В театре им. Станиславского артист прослужил десять лет, и за это время сыграл более 30 ролей. В их числе: Городулин в постановке пьесы Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты", Нелькин в "Свадьбе Кречинского" по комедии Александра Сухово-Кобылина, Сергей в "Иркутской истории" по пьесе Алексея Арбузова, Актер в спектакле "На дне" по произведению Максима Горького.

Затем на сцене в Ереване Джигарханяна заметила одна из актрис Московского театра им. Ленинского комсомола (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"). По словам Джигарханяна, она рассказала о нем Анатолию Эфросу, от которого в 1967 году последовало приглашение перейти в его театр. Джигарханян сыграл в "Ленкоме" в пяти постановках, исполнил роль Мольера в одноименном спектакле по роману Михаила Булгакова. "К моему несчастью или счастью, этого я точно не могу сказать, я всего несколько месяцев профессионально общался с Эфросом, но я все равно контактировал с ним, даже когда Анатолий Васильевич затем ушел в театр на Малой Бронной. Этот период был некой вспышкой, потому что Эфрос - великий режиссер, очень интересный", - вспоминал позднее артист.

С 1969 по 1996 год Джигарханян был одним из ведущих артистов Московского академического театра им. Вл. Маяковского. Среди наиболее известных ролей Джигарханяна - Левинсон ("Разгром" по роману Александра Фадеева), Стэнли Ковальски ("Трамвай "Желание" по пьесе Теннесси Уильямса), Сократ и Нерон ("Беседы с Сократом" и "Театр времен Нерона и Сенеки" по произведениям Эдварда Радзинского), Хлудов ("Бег" по пьесе Михаила Булгакова). После ухода из Театра им. Маяковского он участвовал в антрепризных спектаклях, постановках "Ленкома" и Театра-студии Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова). "Наша профессия, я тебе сейчас объясняю, держится на одном вопросе: это для тебя проблема или не твоя проблема? Если я имел дочку и ее потерял, то я буду играть короля Лира. Но мы же не можем искать среди артистов тех, кто кого-то душил, чтобы сыграть Отелло? Значит, это имитация. Вот и все", - говорил актер.

В 1991-1994 годах Джигарханян преподавал во Всероссийском государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова. Затем, в 1996 году на основе группы выпускников ВГИКа создал труппу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна (первоначально носил название "Театр "Д"). С этого же года он являлся художественным руководителем этого театра, в 2005-2015 годах также был его директором. По 2020 год занимал должность президента театра. "У нас нет каких-либо предпочтений по репертуару, ведь театр всегда остается театром, когда сегодня тебе смешно, завтра - хочется есть, а послезавтра ты плачешь. Я не знаю, как его определить - как романтический театр или интеллектуальный. Я думаю, что такое искусственное разграничение ведет лишь к тому, что зрителю просто становится скучно", - отмечал худрук.

Артист более 250 ролей

Широкую известность Армену Джигарханяну принесла кинокарьера. Дебютной для него стала роль рабочего Акопа в картине Григория Саркисова "Обвал" (1960). Особенно запомнилась зрителям роль молодого ученого-физика Артема Манвеляна в фильме Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я!" (1965). В последующие десятилетия Армен Джигарханян стал одним из самых востребованных актеров в истории советского и российского кинематографа, сыграл более 250 ролей. Снимался у таких культовых режиссеров, как Станислав Говорухин (в детективе "Место встречи изменить нельзя"), Карен Шахназаров (в трагифарсе "Город Зеро"), Георгий Данелия (в трагикомедии "Паспорт"), Владимир Меньшов в комедии "Ширли-мырли". В интервью Джигарханян рассказывал, что пересматривал фильмы со своим участием. "Как-то я поехал сниматься. Ночь была долгая, не мог заснуть. Я включил телевизор - там "Ширли-Мырли". Я просидел до конца, до утра сидел и смотрел", - говорил он.

Помимо этого, артист озвучил персонажей мультфильмов "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Серый волк энд Красная Шапочка" и других. Участвовал в дублировании фильмов, создании радиопостановок. "Я вообще себе нравлюсь, - признавался артист. - Хороший я артист и человек хороший, как мне кажется. И я думаю, что это очень нам важно, нам - людям. Я должен знать, что я люблю себя. Я часто говорю это своим артистам: "Любите себя".