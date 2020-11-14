В Москве представили аудиоверсию новой книги Фредерика Бегбедера в русской озвучке

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Новая аудиокнига французского публициста Фредерика Бегбедера "Человек, который плакал от смеха" вышла в озвучке теле- и радиоведущего Сергея Стиллавина и доступна на сервисе "ЛитРес". Презентация произведения прошла в субботу в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Фредерик Бегбедер известен в России по книгам о приключениях убежденного и харизматичного прожигателя жизни Октава Паранго "99 франков" и "Идеаль". "Человек, который плакал от смеха" - третья часть этой серии. Герой работал в сфере рекламы 1990-х в произведении "99 франков", затем в мире высокой моды в 2000-х в "Идеаль", а в новом романе он - комик-обозреватель на крупнейшей общенациональной государственной радиостанции.

Действие в книге "Человек, который плакал от смеха" начинается с момента, когда Октав приходит на утренний эфир неподготовленным и его отстраняют. Герой находит утешение в разного рода развлечениях, но затем приходит к пониманию семейных ценностей. "То, о чем я говорю в своей книге - никто больше не хочет быть серьезным, теперь властвуют клоуны, ирония. Мы не поднимаем серьезные темы, а просто шутим. Да я тоже люблю шутить, но мне кажется, мы должны обращаться и к серьезным вопросам", - сказал автор книги по видеосвязи.

По мнению озвучившего книгу Сергея Стиллавина, произведение получилось очень философским. "Несмотря на обилие запрещенных препаратов, женщин, которые там фигурируют, в книге много философских мыслей о том, что с нами происходит. Для меня было открытием, что в России происходит примерно то же самое, что и во Франции. Книжка француза Бегбедера говорит о том, что хотя мы все живем порознь, процессы происходят одинаковые. Это постоянное доминирование клоунов, которые стали лидерами мнений", - отметил он.

Радиоведущий рассказал, что давно хотел записать аудиокнигу, для чего организовал у себя дома студию для звукозаписи. Когда начался режим самоизоляции, он предложил сервису "ЛитРес" свою помощь в записи аудиокниг. И ему дали озвучить свежую книгу Фредерика Бегбедера.

Бегбедер вспомнил, что когда к нему в молодости пришел успех у российского читателя, он не задумывался о его причинах. "Сейчас я прочитал много книг русских авторов, и меня вдохновляет русская литература. Я пытаюсь понять, почему русские так заинтересованы в моих произведениях. И как я понял, русским нравятся авторы, которые говорят правду, это Николай Гоголь, Антон Чехов, Михаил Булгаков. Они являются для меня ориентирами, благодаря которым я понял, что писательство - способ показать правду, способ сделать нечто прекрасное честно и искренне", - рассказал прозаик.