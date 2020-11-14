В Дербенте обнаружили часть киота иконы из снесенного в 1938 году православного храма

МАХАЧКАЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Деревянная плита, предположительно, являющаяся фрагментом киота для иконы Святого Александра Невского из снесенного в 1938 году главного православного храма, обнаружена в Дербенте. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе администрации Дербента.

"В одном из помещений Армянского храма, где расположен наш отдел, я вытирала подоконник. При проведении уборки заметила, что он не очень крепко держится, попыталась выдвинуть подоконник, чтобы посмотреть, в чем дело и почему он шатается, - привели в пресс-службе слова заведующей отделом музея "Ковра и декоративно-прикладного искусства Дагестана" Таисы Алибутаевой, которая обнаружила плиту. - Передо мной открылся тайник, в котором лежала деревянная плита. Сначала я не могла понять, что это. Рассмотрев поближе, увидела надпись "Сей образ сооружен в память чудесного сохранения драгоценной жизни государя императора 4 апреля 1866 года усердием дербентского общества".

Узнав о находке, руководство Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, на территории которого находится Армянская церковь, приступило к поиску информации о плите. Выяснилось, что аналогичная тексту на плите надпись была найдена в книге Евгения Козубского "История города Дербента". "Государь император высочайше повелел благодарить дербентское общество. В феврале 1867 года от воинских чинов гарнизона поступило 112 р. В декабре 1867 году была заказана Сазикову лампада и киот с пьедесталом за 500 рублей с надписью внизу образа на бронзовой доске: "Сей образ сооружен в память чудесного сохранения драгоценной жизни государя императора 4 апреля 1866 года усердием дербентского общества", - приводит пресс-служба записи из книги.

По мнению представителей музея-заповедника, этот фрагмент - документальное подтверждение того, к какому времени относится находка и вещественное доказательство существования Собора Святого Георгия Победоносца - главного православного храма Дербента, который располагался на месте памятника Ленину на площади Свободы и был снесен в 1938 году. Он был построен в 1853 году на народные средства.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря. В 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км.