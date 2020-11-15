В Петербурге пройдет юбилейный авторский вечер композитора Леонида Десятникова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Авторский вечер заслуженного деятеля искусств России Леонида Десятникова пройдет в воскресенье на Новой сцене Александринского театра. Концерт, организованный Союзом композиторов РФ, посвящается 65-летию композитора, сообщил ТАСС художественный руководитель программы пианист Алексей Гориболь, инициатор и участник многих премьер своего петербургского друга.

По его словам, "программа составлена из произведений разных лет, в том числе и из киномузыки, за которую композитор дважды был удостоен премии "Ника".

Алексей Гориболь откроет вечер темами из музыки к фильмам "Подмосковные вечера", "Москва", "Мания Жизели". Будет исполнена также сюита "Эскизы к закату", созданная на основе музыки к фильму Александра Зельдовича "Закат".

Как сообщил Алексей Гориболь, из программы в последний момент пришлось исключить анонсированную российскую премьеру вокального цикла "Идиш" из-за болезни певицы Ольги Кульчинской.

"Наша замечательная Ольга Кульчинская не сможет выступить по причине острого ларингита. Врачи Большого театра не разрешили ей не только петь, но и говорить в течение целой недели", - сказал Гориболь. Он заверил, что Ольга обязательно споет "Идиш", но через год, в следующем авторском концерте Леонида Десятникова.

"Западное полушарие" музыки петербуржца будет представлено пятидольным танго для фортепианного квартета - музыкальным приношением Пьяццолле "По канве Астора". Программу дополнят секстет "Возвращение", написанный для одноименного московского фестиваля, и цикл "Две русские песни на стихи Рильке", который прозвучит в исполнении тенора Олега Крикуна.

О композиторе

Лауреат Государственной премии России Леонид Десятников - один из крупнейших композиторов страны. Он автор оперы "Бедная Лиза", балета "Утраченные иллюзии", кантат "Дар" на стихи Гавриила Державина и "Пинежское сказание о дуэли и смерти Пушкина". В 2009-2010 годах Леонид Десятников работал музыкальным руководителем Большого театра России, где была поставлена его опера "Дети Розенталя".