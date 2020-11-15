Большой театр отметит фестивалем юбилей народного артиста СССР Владимира Васильева

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Балет Людвига Минкуса "Дон Кихот" откроет в воскресенье фестиваль в честь 80-летия танцовщика, хореографа, народного артиста СССР Владимира Васильева, который пройдет в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ) с 15 по 22 ноября. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

"Сегодня на нашей Исторической сцене мы открываем фестиваль, посвященный юбилею народного артиста СССР Владимира Викторовича Васильева. В честь выдающегося танцовщика будут показаны знаковые в его карьере балеты: "Дон Кихот" (15 ноября), "Спартак" (17 ноября) и "Щелкунчик" (18 ноября). А 22 ноября как завершающий аккорд будет представлен многожанровый спектакль Татарского театра оперы и балета "И воссияет вечный свет" на музыку Моцарта, в котором Васильев выступает как режиссер-постановщик, хореограф и исполнитель главной роли", - сказал Урин.

Он напомнил, что празднования должны были состояться весной этого года к 80-летию Владимира Васильева (он родился 18 апреля 1940 года), однако были отложены из-за вынужденного перерыва в работе театра, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

"Хотя и сейчас эпидемиологическая ситуация в Москве достаточно напряженная, в связи с чем введены ограничительные меры, но будем надеяться, что нам удастся достойно провести фестиваль в честь замечательного мастера", - заявил гендиректор Большого театра.

Урин также добавил, что в Музейном и Экспозиционном фойе исторического здания театра развернута выставка произведений Владимира Васильева - художника. Представлено более 70 акварелей - пейзажи, виды Москвы и городов мира, эскизы к спектаклям, натюрморты и портреты, созданные им совсем недавно. Работа выставки продлится до 14 декабря.

Мнение юбиляра

Свой комментарий по поводу предстоящего фестиваля дал ТАСС Владимир Васильев.

"Впервые еще мальчиком я танцевал на сцене Большого театра в 1948 году, - рассказал Васильев. - И вот мне уже 80, и мой юбилей отмечают в этом великом театре, ставшем мне родным домом на большую часть моей жизни. Я благодарен театру за этот прекрасный подарок к моему юбилею", - заявил артист.

"Конечно, я надеюсь увидеть все спектакли юбилейного фестиваля, - продолжил Васильев, - и показать зрителям мою новую постановку на музыку "Реквиема" Моцарта для хора, балета, солистов в исполнении труппы Татарского оперного театра. Она называется "И воссияет вечный свет". "Сегодня особенно хочется, чтобы этот свет разогнал все наши земные напасти и воссиял каждому. В спектакле оптимистический финал. Я рад, что телеканал "Культура" снимет этот спектакль и покажет его в конце ноября в своем эфире", - отметил Васильев.

Судьба артиста

Владимир Васильев - советский и российский артист балета, хореограф, режиссер, поэт, художник, педагог. Родился 18 апреля 1940 года в Москве. В 1958 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу Михаила Габовича.

Васильев был солистом Большого театра на протяжении 30 лет - с 1958 по 1988 годы. Работал с ведущими хореографами своего времени - Касьяном Голейзовским, Леонидом Якобсоном, Леонидом Лавровским, Ростиславом Захаровым, Юрием Григоровичем, Морисом Бежаром, Роланом Пети. Многие свои партии готовил с педагогами Алексеем Ермолаевым и Галиной Улановой. В 1958 году был партнером Улановой в балете "Шопениана" на музыку Фредерика Шопена.

Одной из самых известных ролей в карьере Васильева стал Спартак в одноименном балете Арама Хачатуряна. Среди других знаменитых работ танцовщика - Базиль ("Дон Кихот" Людвига Минкуса), Альберт ("Жизель" Адольфа Адана), Щелкунчик-принц ("Щелкунчик" Петра Чайковского), Дезире ("Спящая красавица" Петра Чайковского), Иван Грозный ("Иван Грозный"), Ромео ("Ромео и Джульетта") - оба на музыку Сергея Прокофьева.

С 1971 года выступает в качестве хореографа, поставил ряд авторских балетов и их классических версий в России и за рубежом. В качестве сорежиссера и балетмейстера создал телебалеты "Анюта", "Дом у дороги" и художественный фильм "Фуэте", сорежиссер фильма "Мир Улановой" и нескольких документальных лент. Хореограф мюзикла "Юнона и Авось", оперных постановок Франко Дзеффирелли "Аида" и "Травиата".

В 1980-1990 годах преподавал в ГИТИСе и возглавлял балетмейстерский факультет. В 1995-2000 годах был художественным руководителем - директором Большого театра. С 2000 года - основатель и куратор школы "Большой" в Бразилии, с 2013 года ведет свою творческую мастерскую, где работает с современными хореографами. С 1998 года - президент Фонда Галины Улановой, с 1990 года - бессменный художественный руководитель конкурса артистов балета "Арабеск" (Пермь), председатель жюри престижных международных конкурсов.

Васильев - народный артист СССР, лауреат премии Ленинского комсомола, Ленинской премии, Государственных премий СССР и РФ. Является кавалером орденов Ленина, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней. Также отмечен медалью ЮНЕСКО им. Пабло Пикассо, государственными орденами Италии, Японии, Литвы, Бразилии, Франции и многими другими международными премиями и наградами.

Был женат на знаменитой балерине, народной артистке СССР Екатерине Максимовой (1939-2009). В течение многих лет супруги выступали на сцене вместе, их дуэт был удостоен премий им. Мариуса Петипа ("Лучший дуэт мира"), им. Джино Тани. Живопись стала вторым призванием Васильева. Состоялось более тридцати выставок его работ, им оформлено более десятка спектаклей, концертов и вечеров. Он также пишет стихи, в свет вышли три поэтических сборника Васильева "Цепочка дней" (2000), "Между да или нет" (2015) и "До и после" (2020).