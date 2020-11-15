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Пандемия COVID-19

Меладзе предложил артистам отказаться от съемок в новогодних программах

По его словам, это может привлечь внимание к тому, что многие артисты остались без работы из-за пандемии
Валерий Меладзе Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Валерий Меладзе
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 15 ноября. Артист Валерий Меладзе предложил коллегам отказаться от съемок в новогодних программах из-за запрета на проведение развлекательных мероприятий. Об этом в субботу артист написал в своем аккаунте в Instagram.

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"И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остается ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А представьте, если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах" , - написал Меладзе.

Он также отметил, что это может привлечь внимание к проблеме того, что многие артисты остались без работы из-за пандемии.

"Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев", - написал артист.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин 10 ноября усилил меры по предотвращению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. В том числе власти Москвы приняли решение в этом году не проводить массовых новогодний гуляний из-за пандемии.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичПандемия COVID-19Меладзе, Валерий Шотаевич
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