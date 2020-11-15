Меладзе предложил артистам отказаться от съемок в новогодних программах

ТАСС, 15 ноября. Артист Валерий Меладзе предложил коллегам отказаться от съемок в новогодних программах из-за запрета на проведение развлекательных мероприятий. Об этом в субботу артист написал в своем аккаунте в Instagram .

"И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остается ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А представьте, если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах" , - написал Меладзе.

Он также отметил, что это может привлечь внимание к проблеме того, что многие артисты остались без работы из-за пандемии.

"Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев", - написал артист.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин 10 ноября усилил меры по предотвращению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. В том числе власти Москвы приняли решение в этом году не проводить массовых новогодний гуляний из-за пандемии.