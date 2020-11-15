В Омске выпустят приложение-гид по местам, связанным с Достоевским

ОМСК, 15 ноября. /ТАСС/. Омские краеведы к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, которое будeт отмечать в 2021 году, разработали приложение-гид для смартфонов по местам, где во время пребывания на каторге в сибирском городе бывал знаменитый писатель. Об этом рассказала в воскресенье ТАСС автор идеи приложения, журналист и местный краевед Елена Завьялова.

"Омск сыграл огромную роль в жизни Достоевского, в его судьбе и творчестве. Всего в приложении 21 точка - это те места, которые имеют отношение к пребыванию Федора Михайловича в Омске. По документам мы знаем, чем именно он занимался на каторге, знаем некоторые объекты, где он доподлинно был. Приложение фактически готово, мы его выпустим до конца месяца через аккаунт [омского литературного] музея им. Достоевского. Сначала на Android, версия для Apple будет позже", - рассказала Завьялова.

По ее словам, помимо общеизвестных мест, где бывал Достоевский, например, в доме коменданта Омской крепости, в приложении будут представлены и ранее неизвестные массовому читателю места. "Например, это инженерная мастерская, о которой мы можем прочитать в источниках, что он там бывал", - отметила она. Завьялова добавила, что разработчиками было обнаружено место, которое Достоевский описал в романе "Преступление и наказание". "Это место встречи Родиона Раскольникова и Сони Мармеладовой. По описанию в романе мы смогли предположить, где находилось это место", - подчеркнула она.

Все точки иллюстрированы историческими и современными фотографиями. "Конечно, исторические фото сделаны не во времена Достоевского, а в начале XX века, но за это время город не успел сильно измениться, поэтому представление об Омске XIX века они дают", - рассказала автор идеи. Тексты к приложению, которые были подготовлены при участии известного исследователя омского периода жизни писателя, директора омского литературного музея им. Достоевского Виктора Вайнермана, начитаны актером омского театра "Галерка" Виталием Марксом.

По мнению Вайнермана, это приложение вызовет огромный интерес у людей, интересующихся жизнью и творчеством Достоевского. "Хотелось бы, чтобы это приложение было не только на смартфоне, но и на компьютере, чтобы все желающие могли провести такой виртуальный тур по Омску Достоевского, - отметил директор музея. - Особенно это актуально в нынешнее время, когда, к сожалению, зачастую просто невозможно куда-то поехать или пройти экскурсией в составе большой группы".

Такое приложение станет своеобразной визитной карточкой Омска, считает он. "Думаю, многие, получив такое представление о городе, потом бы приехали сюда вживую", - отметил Вайнерман. По его словам, личность Достоевского представляет огромный интерес для большого количества людей, особенно иностранцев, которые ради более близкого знакомства с ним приезжают в Омск. Завьялова добавила, что разработчики рассматривают возможность перевода приложения на иностранные языки.

О биографии и творчестве писателя

Федор Михайлович Достоевский - русский писатель, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1877). В своих ранних произведениях ("Бедные люди", "Неточка Незванова" и других) продолжил гуманистические традиции гоголевского направления в русской литературе: описал страдания "маленького человека" как трагедию социальную. В 1849 году вместе с участниками революционного кружка М. В. Петрашевского был арестован и приговорен к смертной казни, замененной затем четырехлетней каторгой. В 1859 году по возвращении в Петербург возобновил литературную деятельность. Вместе с братом издавал журналы "Время" и "Эпоха", где пропагандировал идеологию почвенничества, близкую к славянофильству. В 1860-1870-е годы создал такие всемирно известные произведения, как "Униженные и оскорбленные", "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Братья Карамазовы". Творчество Достоевского оказало глубокое влияние на русскую и мировую литературу.

Достоевский и Омск

Достоевский пробыл на омской каторге с 1850 по 1854 годы. Здесь он работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах города. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевский был сослан в Семипалатинск, где он пробыл до 1859 года.