Фильм "Подольские курсанты" признали лучшим на фестивале военного кино в Туле

ТАСС, 15 ноября. Кинокартина "Подольские курсанты" режиссера Вадима Шмелева победила в номинации "Лучший фильм" на Международном фестивале военного кино имени Ю. Н. Озерова в Туле. Церемония закрытия киносмотра прошла без зрителей из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, трансляция будет доступна в воскресенье в 18:00 на сайте Министерства культуры РФ и других площадках, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Запись мероприятия туляки смогут увидеть сегодня, 15 ноября в 18:00 в соцсети "ВКонтакте", в группе "3D-кинотеатры Тульской области", на сайте Объединения центров развития культуры и на сайте Министерства культуры РФ. В номинации "Лучший фильм" победила картина "Подольские курсанты", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова вручила главный приз фестиваля - статуэтку "Золотой меч" - сопродюсеру фильма Евгению Айзиковичу. Она напомнила, что среди подольских курсантов были уроженцы Тульской области.

"По поручению губернатора Алексея Дюмина целый год учреждения культуры и Государственный архив Тульской области совместно проводили исследования и нашли сведения о 106 подольских курсантах - туляках. В 1941-м именно они были на Ильинском рубеже и защищали Москву, и большая часть из них погибла", - отмечается в сообщении.

Картина раскрывает малоизвестные страницы обороны Москвы в годы Великой Отечественной войны. Три с половиной тысячи курсантов Подольских пехотного и артиллерийского училищ в 1941 году закрыли брешь на линии фронта и не допустили прорыва германских войск по Варшавскому шоссе через Подольск до подхода советских резервов. Режиссером выступил Вадим Шмелев. Роли в картине исполнили Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Сергей Бондарчук (младший), Дарья Урсуляк и другие.

Фильм "Подольские курсанты" также одержал победу в номинации "Визуальные эффекты".

Лауреаты фестиваля

Лучшим фильмом на иностранном языке признан фильм из Китая "Восемь сыновей". Приз "За лучшую режиссуру" завоевал режиссер фильма "Блокадный дневник" Андрей Зайцев. В программе документального кино "Битва за жизнь" лучшим стал фильм Владимира Сидоренко "Экспозиция войны".

Фестиваль открылся в Туле 9 ноября, в связи с пандемией коронавируса его впервые организовали в режиме онлайн. Показ фильмов проходил в очном формате при соблюдении профилактических мер, в том числе с ограничением по количеству зрителей.

О фестивале

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проводится в разных городах России с 2003 года, а с 2010-го вошел в государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" как ежегодный. Главный приз фестиваля - статуэтка "Золотой меч". В разное время ее обладателями становились народные артисты СССР и России - Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Никита Михалков, а также зарубежные кинематографисты - Оливер Стоун (США), Давид Буннерс (Германия), Радослав Владич (Сербия) и другие.

Юрий Озеров - советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог. Среди самых известных его работ - киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву", посвященные Великой Отечественной войне.