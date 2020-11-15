Усадьбу во Владимирской области, где умер полководец Багратион, восстановят к 2022 году

ТАСС, 15 ноября. Усадьбу князей Голицыных в селе Сима Юрьев-Польского района Владимирской области, где умер от ран полководец Петр Багратион, восстановят к 210-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Об этом сообщила ТАСС директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

"В 2022 году будет отмечаться 210-летие Бородинского сражения, во Владимирской области с этой датой связана усадьба князей Голицыных в селе Сима Юрьев-Польского района, где скончался от ран и был первоначально похоронен герой войны 1812 года, выдающийся русский полководец Петр Багратион. Сейчас в усадебном особняке расположен сельский дом культуры, и в этом году мы начали его реставрацию <…> Я очень надеюсь, что к 2022 году мы проведем эту работу, потому что место имеет большой туристический потенциал, и уже сейчас туда приезжает много людей", - сказала Бирюкова.

Общий объем финансирования проекта за счет областного бюджета составит около 50 млн рублей. "Встанет вопрос о наполнении действующего внутри музея, созданного местными энтузиастами. Сейчас совместно с Российским военно-историческим обществом прорабатывается вопрос о расширении экспозиции, посвященной Багратиону и Отечественной войне 1812 года", - добавила директор департамента культуры Владимирской области.

Как рассказал ТАСС глава муниципального образования Симское Дмитрий Белоусов, в следующем году планируется обновить фасад здания, отремонтировать окна, усилить фундамент. "Полностью меняем батареи, водоснабжение, водоотведение, электрику. И плюс начнем часть работ внутри здания. Реставрация главного особняка завершится к 2022 году, будем отмечать 210-ю годовщину Бородинского сражения", - отметил Белоусов.

По его словам, сейчас в музейной экспозиции, посвященной Багратиону, семь витрин, заполненных антиквариатом. Экспозиция будет расширяться, поиском новых экспонатов занимается сам Белоусов. В 2012 году в селе Сима прошли торжества, посвященные 1150-летию зарождения российской государственности и 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Центральным событием стало открытие памятника Багратиону на месте первоначального захоронения.

В Симе находилась усадьба участника Отечественной войны 1812 года князя Бориса Голицына, в гостях у него неоднократно бывал генерал от инфантерии Петр Багратион. Именно сюда привезли тяжело раненного в Бородинском сражении полководца. В Бородинском сражении 7 сентября 1812 года осколок ядра раздробил Багратиону берцовую кость левой ноги. 12 сентября Багратиона по настоянию Голицыных перевозят в Симу, 23 сентября он умер.