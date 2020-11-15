Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Заслуженный артист России Юрий Черкасов умер в воскресенье в возрасте 59 лет. Об этом на своем сайте сообщил Театр им. Моссовета, где работал артист.

"Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 15 ноября 2020 года на 60-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Вячеславович Черкасов", - говорится в заявлении театра.

Сообщается, что прощание с артистом состоится 17 ноября в здании театра. Похороны пройдут на Митинском кладбище.

Юрий Черкасский родился 25 марта 1961 года. В 1990 году окончил ГИТИС, после чего начал работать в Театре им. Моссовета. На сцене театра он сыграл более 30 ролей, в том числе в таких постановках, как "Иисус Христос - суперзвезда", "Горе от ума" и "Преступление и наказание". Черкасов также снимался в фильмах "Русский террор" (в роли Владимира Ленина), "Таксистка", "Очарование зла" и других.