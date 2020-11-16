В Москве открывается второй Фестиваль русских зарубежных театров

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Второй Фестиваль русских зарубежных театров открывается в Москве в понедельник и пройдет на сценах двух театров - Et Cetera и "Современник". Программа объединила показы спектаклей, дискуссии, мастер-классы и уличную фотовыставку, сообщает пресс-служба фестиваля.

"Актеры и режиссеры русскоязычных театров из стран ближнего зарубежья приедут в столицу России, чтобы показать свои спектакли и обсудить творческие и практические вопросы работы русских театров за рубежом. В этом году на фестивале пройдут не только показы спектаклей, но и масштабная образовательная программа из мастер-классов, дискуссионная деловая секция", - говорится в сообщении.

В день открытия фестиваля состоится круглый стол с участием официальных лиц и театральных деятелей России, посвященный вопросам международного сотрудничества. Организаторы отмечают, что в рамках фестиваля впервые пройдет фотовыставка - она откроется перед театром Et Cetera 16 ноября и будет доступна всем желающим до конца фестиваля, который завершится 22 ноября. В экспозиции можно будет увидеть фотографии и исторические документы, прочитать рассказы очевидцев и интересные факты о коллективах.

В проекте участвуют театры шести стран - Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Среди них Государственный русский театр драмы им. Искандера (Сухум), Государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им. Маяковского (Душанбе), Национальный академический драматический театр им. Горького (Минск).

Официальная церемония открытия пройдет на Большой сцене Et Cetera, а после нее зрителям покажут спектакль "Кровавая свадьба" в постановке режиссера Марии Романовой (Государственный русский театр драмы им. Искандера, Абхазия).

Спектакли и мастер-классы

Фестиваль пройдет на сценах двух столичных театров: 16, 19, 20, 22 ноября постановки программы можно увидеть в Et Cetera, а 18 и 21 ноября - в "Современнике". "В программу включен премьерный спектакль "Быть!" театра Et Cetera, который смогут посетить гости и участники фестиваля 20 ноября. Постановка создана в Год памяти и славы по военным воспоминаниям Иннокентия Смоктуновского", - отмечают организаторы.

В афише также спектакли "Гамлет" Бодурбека Миралибекова (Таджикистан), "О мышах и людях" Дмитрия Скирты (Казахстан), "Достоевский. Вопрос" Владимира Матросова (Белоруссия), "Лекарь поневоле" Наби Абдурахманова (Узбекистан), "Идущие по небу" Дмитрия Коева (Молдавия). Одновременно с показами на сценах пройдут прямые трансляции спектаклей на сайте и в социальных сетях программы "Большие гастроли". Интернет-трансляции состоятся и на онлайн-площадках федеральных информационных партнеров мероприятия.

В пресс-службе добавляют, что 17 ноября в Et Cetera пройдут открытые дискуссионные и образовательные секции. "Официальные лица, руководители коллективов театров-участников и авторитетные российские театральные деятели проведут круглый стол на темы проблем, поддержки и новых путей развития русскоязычных театров за рубежом", - поясняют организаторы.

Для театров-участников будет организована серия профессиональных мастер-классов по актуальным темам: коммуникационная стратегия и современные технологии продвижения в театре, создание цифровых театральных проектов, в том числе в условиях пандемии, арт-проектирование в театре и другим.

О фестивале

Фестиваль русских зарубежных театров стартовал в Москве в Год театра, которым был объявлен 2019 год, по поручению Министерства культуры РФ. Это масштабный общественно-значимый международный проект, целями которого являются развитие и укрепление гуманитарного сотрудничества, популяризация русского театрального искусства и поддержка русских театральных коллективов в странах ближнего зарубежья. В 2020 году мероприятие проводится в Москве при поддержке "Росконцерта", Союза театральных деятелей РФ и ассоциации "Академия народной музыки". ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.