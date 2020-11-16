Комедия "Непосредственно Каха" возглавила российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Фильм "Непосредственно Каха" стал лидером российского проката, собрав за минувшие выходные 230 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 12 по 15 ноября.

Российская комедия режиссера Виктора Шамирова вышла в прокат 12 ноября. Главные герои картины, два друга, влюбляются в одну и ту же девушку и ведут борьбу за ее сердце. Главные роли в фильме сыграли Артем Каракозян, Артем Калайджян, Марина Калецкая, Людмила Артемьева, Микаэл Погосян и другие актеры.

Второе место заняло комедийное фэнтези "Ведьмы" (Witches), собравшее за выходные 28,4 млн рублей. Сценарий картины режиссера Роберта Земекиса, вышедшей в российский прокат 29 октября, основан на одноименной книге Роальда Даля про мальчика-сироту и его бабушку. По сюжету бабушка (Октавия Спенсер) решает спасти своего внука (Джазир Бруно) от появившейся в городе ведьмы (Энн Хэтэуэй), которая превращает детей в животных. Главные роли в фильме сыграли Джазир Бруно, Октавия Спенсер, Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи, Коди-Лей Истик, Крис Рок и другие актеры.

Третью строчку в рейтинге занял американский фильм "Дичь" (Freaky) режиссера Кристофера Лэндона. Фильм, рассказывающий историю старшеклассницы, которая случайно меняется телами с серийным убийцей, вышел в российский прокат 12 ноября и собрал за прошедшие выходные 25,3 млн рублей. В картине снимались Винс Вон, Кэтрин Ньютон, Кэти Финнеран, Селеста О'Коннор, Алан Рак и другие актеры.