В Приморье откроют дальневосточный музей авиации в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Дальневосточный музей авиации в городе Арсеньеве откроется для посетителей в первой половине 2021 года, экскурсии там начнут проводить весной. Об этом в понедельник ТАСС сообщил ветеран авиации и авиаотряда Арсеньевской авиакомпании "Прогресс", директор некоммерческого партнерства "Дальневосточный музей авиации" Анатолий Бортник.

Ветераны авиации Приморья объединились в социально ориентированное некоммерческое партнерство, чтобы создать музей исторической авиатехники под открытым небом. В 2016 году они приобрели земельный участок. В 2019 и 2020 году некоммерческая организация получила субсидии от региональных властей, что позволило обустроить выставочную площадку, подготовить места для установки экспонатов, отреставрировать пять экспонатов музейно-выставочного центра - самолеты Ил-14, Ан-8, Ту-134, вертолет Ми-34.

"К концу года мы планируем достроить и сдать административно-выставочный павильон, тогда состоится и техническое открытие центра. Из-за эпидемиологической ситуации график работ сдвинулся, и оформление, отделка павильона завершатся в начале 2021 года. Мы планируем, что первые экскурсии в музее начнутся весной, проводить их будут бывшие авиаторы", - сказал Бортник.

По его словам, восстановленная и покрашенная техника выглядит так, будто только что вернулась с ремонтного завода. В кабинах самолетов нет кресел - по замыслу организаторов там будут проходить небольшие тематические выставки. Бортник отметил, что цель создания выставочного центра - общее развитие подрастающего поколения, патриотическое воспитание и профориентация школьников.

В основу экспозиции вошла списанная авиатехника завода "Прогресс", которую удалось спасти от утилизации. С 1959 года по 2001 год на авиационном предприятии действовал летно-транспортный отряд, задачей которого была оперативная доставка комплектующих изделий и материалов для производства. "Когда шла перестройка, летный отряд, в котором работало около 300 человек, был ликвидирован, а техника осталась. Мы решили сохранить ее для потомков", - добавил Бортник. Он отметил, что директор завода Юрий Денисенко поддержал идею и в 2006 году исключил утилизацию списанной авиатехники, а после способствовал ее передаче некоммерческому партнерству "Дальневосточный музей авиации".

Первого сентября во время всероссийского открытого урока президент РФ Владимир Путин напомнил, что сохранение исторической памяти является задачей государственной важности, необходимой для того, чтобы двигаться в будущее.