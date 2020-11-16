Директором МАМТ назначен гендиректор Пермской оперы Андрей Борисов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Директором московского академического музыкального театра (МАМТ). им. К. С.Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко назначен Андрей Борисов. Нового директора руководящему составу театра представил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента.

"Для меня большая честь стать частью театра со столь славной историей. Театра, который был основан двумя центральными фигурами в истории отечественной сцены, театра, который по праву считается одним из важнейших оперных домов не только в России, но и в мире. Я отнюдь не случайно говорю сейчас о славных традициях МАМТ: для меня невероятно важно то, что в свое время он считался лабораторией советской оперы", - процитировала Борисова пресс-служба.

Борисов с сезона 2019/2020 до октября 2020 года являлся генеральным директором Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. До этого с 2017 года в качестве исполнительного директора управлял работой театра в период художественного руководства Теодора Курентзиса.

"Поисковое направление, нацеленное на обновление музыкального театра - это ровно то, чем всегда, а особенно в последние десять лет, славилась Пермская опера. Диалог традиций и новаторства, синергия истории и обновления - это то, что объединяет два наших театра. В этом смысле мы с труппой МАМТ говорим на одном языке, принадлежим одной группе крови. И эта общность, убежден, станет фундаментом для нашей совместной работы в дальнейшем", - сказал Борисов.

Художественный руководитель и главный режиссер оперной труппы московского академического музыкального театра Александр Титель отметил, что МАМТ является крупнейшим столичным театром, сохранившим подлинные традиции московского репертуарного театра-дома. Он отметил, что театр располагает сильной оперной и балетной труппой, оркестром, хором, большим коллективом мастеров во всех подразделениях, комплексом производственных и постановочных цехов, а также зданием в центре Москвы, основной и малой сценами, музыкальной гостиной.

"Наш театр был задуман и развивался на протяжении столетия таким образом, чтобы быть живым, по возможности, совершенным организмом для реализации самых смелых художественных замыслов.<…> При этом мы с главным дирижером Ф. П. Коробовым и главным художником В. А. Арефьевым, с другими коллегами много обсуждали перспективы развития нашего театра, его дальнейшей жизни, в том числе в нынешних сложных условиях, мы искали профессионала, готового войти в команду, человека, который, разделяя принципы нашего театра, в то же время готов разделить с нами ответственность за его будущее. Андрей Александрович Борисов верит в актуальность данной театральной модели и готов принести свою энергию, опыт и талант для нашего общего движения вперед", - заключил Титель, поблагодарив департамент культуры за поддержку.

О Борисове

Как уточнили в пресс-службе департамента, Борисов является кандидатом исторических наук, доцентом, общественным и театральным деятелем. В 1996 году он окончил с отличием исторический факультет Пермского государственного университета и в 2000 году - аспирантуру вуза по специальности "Всеобщая история. Новейшее время" с досрочной защитой кандидатской диссертации "Американские консерваторы и мультикультурализм". С 2004 года по 2008 год входил в диссертационный совет университета по присуждению ученой степени по специальности "Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии", был ученым секретарем диссертационного совета.

"С 2002 года по 2007 год [Борисов] был приглашенным экспертом в администрации губернатора Пермского края и мэрии Перми по вопросам межнациональных и межкультурных отношений. С 2008 года по 2015 год - зампредседателя главной аттестационной комиссии Министерства образования Пермского края. В 2008 году возглавил кафедру гуманитарных дисциплин в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" в Перми, был там деканом-организатором социально-гуманитарного факультета. В 2016 году по его инициативе здесь была открыта базовая кафедра историко-документального проектирования, объединяющая интеллектуальные ресурсы университета и крупных культурных институций Пермского края", - напомнили в пресс-службе.

С 2014 года по 2017 год Борисов был директором Государственного архива Пермского края, который он превратил в активно действующий центр культуры. В апреле 2017 года Борисов был назначен исполнительным директором Пермского театра оперы и балета.

"C 2019 года входит в состав совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации. В 2019 году был отмечен премией Пермского края в сфере культуры и искусства в номинации "Сохранение и популяризация культурного наследия" за идею и реализацию проекта "Легенды Пермского театра", - заключили в пресс-службе столичного департамента культуры.