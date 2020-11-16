ГАБТ заново продаст билеты на спектакли, планируемые с 27 ноября по 15 января

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр заново осуществит продажу билетов на спектакли с 27 ноября по 15 января с учетом новых ограничений; ранее купленные билеты зрителям придется сдать. Об этом сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор театра Владимир Урин.

Министерство культуры РФ ограничило максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы до 25% в период с 16 ноября по 15 января. Об этом говорится в приказе министра культуры РФ Ольги Любимовой от 13 ноября. Приказ Минкультуры от 11 ноября 2020 года, в котором, в частности, признавали действительными купленные до 13 ноября билеты в театры и концертные залы Москвы, отменен.

"На спектакли, обозначенные в афише с 27 ноября по 15 января, мы начнем продавать билеты заново. А у нас практически на все спектакли и ноября, и декабря билеты проданы с учетом заполняемости зала 50%, как это было ранее положено. Единственный выход, который есть - это сдача всех билетов на все спектакли. Это достаточно серьезная процедура, и нам потребуется время, чтобы ее осуществить", - сказал Урин. Он признал, что прорабатывались разные варианты, но ни один из них не подошел по тем или иным причинам.

При этом он добавил, что "все, что будет происходить в ближайшие дни - будет происходить так, как это было запланировано". Запланированные на ноябрь - январь спектакли также останутся без изменений. Собеседник агентства уточнил, что возврат средств за сданные электронные билеты будет произведен автоматически. "Когда подобная ситуация была весной, мы отработали эту систему и вернули абсолютно все деньги тем, кто приобретал электронные билеты", - сказал Урин.

Генеральный директор театра отметил, что электронные билеты на спектакли, за исключением новогодних показов "Щелкунчика", составляют 80-85%, 15-20% - билеты, купленные в кассе театра. "Чтобы нам не создавать в условиях пандемии очередей и так далее, мы все это распишем по времени, чтобы люди в достаточно большой промежуток времени могли прийти и спокойно эти билеты сдать в кассе", - добавил собеседник агентства.

Цены повышаться не будут

"Это очень трудоемкая история, и я очень хотел бы просить наших зрителей с пониманием отнестись ко всему этому. И самое главное - всю информацию максимально черпать на сайте театра. Там будет график продажи билетов, информация о том, как удобнее сдать билеты, особенно те, что были куплены в кассе. Точно так же на сайте будет вывешен и график продажи билетов. Кто захочет попасть в эти дни на спектакли Большого театра, будет иметь возможность заново приобрести билеты", - сказал Урин.

Он уточнил, что в связи с новыми требованиями 25% от вместимости зала на Исторической сцене составляет 354 человека, на Новой - 224. В соответствии с новыми ограничениями будет меняться и рассадка в зале, продолжил он. "Учитывая эти 25%, мы делаем совсем другую рассадку в зале. Это прежде всего только партер, но также сохраним часть мест почти во всех секторах и почти во всех ценовых категориях", - пояснил собеседник агентства.

Урин подчеркнул, что театр не планирует повышать цены на билеты. "Мы повышать цены не будем, предельные цены останутся прежними. Конечно, мы вынуждены будем изменить внутреннюю распоясовку зрительного зала на эти 354 места на Исторической сцене и 224 - на Новой сцене. Но верхние цены точно подниматься не будут", - заверил Урин.

"В ближайшие дни мы определимся с порядком сдачи и приобретением билетов на новогодних "Щелкунчиков" и доведем информацию до сведения зрителей", - заключил гендиректор Большого театра.