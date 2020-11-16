Девять альбомов фирмы "Мелодия" вошли в лонг-лист премии ICMA

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Девять альбомов, выпущенных звукозаписывающей фирмой "Мелодия", вошли в лонг-лист престижной Международной премии в области классической музыки (International Classical Music Awards, ICMA). Об этом сообщила ТАСС в понедельник первый заместитель генерального директора фирмы "Мелодия" Карина Абрамян.

"Девять альбомов, выпущенных фирмой "Мелодия", номинированы на Международную премию в области классической музыки. Это самое большое количество номинированных релизов "Мелодии" за все время участия в конкурсе ICMA", - сказала собеседница агентства.

Жюри награды отметило как новые, так и архивные записи. Из новых релизов в длинный список премии вошли "Цветы и сказки" Полины Осетинской и Елены Ревич, "Быстрое движение" Дмитрия Маслеева, "Паганини и Кошкин" Артема Дервоеда. Среди архивных записей в лонг-листе значатся "Бетховен: Все сонаты для фортепиано / Live. Татьяна Николаева", "Альфред Шнитке. Коллекция / Юбилейное издание", "Рудольф Баршай. Коллекция / Юбилейное издание", "Концерт Евгения Кисина / Live, 1985", "Николай Каретников. Симфония № 4", "Дмитрий Китаенко. Коллекция / Юбилейное издание".

Всего на премию в 2020 году выдвинуто 365 релизов. Финалисты будут объявлены 15 декабря, а победители - 20 января 2021 года. Церемония награждения запланирована 18 апреля в столице Лихтенштейна - Вадуце.

Записи "Мелодии" неоднократно были отмечены премией ICMA, напомнила Абрамян. В прошлом году собрание записей Мечислава Вайнберга было удостоено награды в номинации Best Collection.

ICMA считается одной из самых авторитетных наград, которая вручается за достижения в звукозаписи и исполнительском искусстве. Жюри премии состоит из главных редакторов, критиков и журналистов, пишущих о классической музыке в таких изданиях как "Музыкальная жизнь" (Россия), Crescendo (Бельгия), Das Orchester (Германия), Musica (Италия), Musik & Theater (Швейцария), Opera (Великобритания), Internationales Musik and Medienzentrum (Австрия) и других. Для номинации альбом должен получить поддержку как минимум двух членов жюри.