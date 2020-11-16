Лев Додин создал спектакль "Братья Карамазовы" по мотивам творчества Федора Достоевского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист России Лев Додин представил в понедельник премьеру своего спектакля "Братья Карамазовы" на сцене Малого драматического театра - Театра Европы. Режиссер осуществил эту постановку по собственной пьесе, написанной по мотивам не только романа, а всего творчества Федора Достоевского.

"Есть какие-то основополагающие мотивы, размышления, вопросы, которые не принадлежат одному произведению Достоевского, хотя они есть и в этом романе. Но "Карамазовы" чем-то как-то странно отзываются и в "Идиоте", и в "Преступлении и наказании". Мне хотелось быть свободным от некоторых сюжетных поворотов, не бояться их чуть-чуть или не чуть-чуть изменить во имя того, чтобы прозвучало что-то, что мне кажется особенно важным у Достоевского, что мы называем его мотивами. Хотя это не мотивы, а, скорее, его проблемы, его мучения, его блуждания, если было бы можно, я бы написал, что это спектакль по блужданиям Достоевского", - рассказал режиссер журналистам.

На вопрос, долго ли писалась пьеса, Додин назвал срок почти в четыре десятилетия - с того момента, когда в начале 80-х вместе с Аркадием Кацманом он поставил "Братьев Карамазовых" со студентами актерского курса. Работа над новым спектаклем продолжалась четыре года и началась со стажерской группы театра, что называлось в расписании "Изучение "Братьев Карамазовых". Претерпело изменение и первоначальное намерение создать многочасовой спектакль, как это было в работе над "Бесами", показ которых занимал целый день.

"Мы сыграли для себя все, но постепенно стало понятно, что сегодня время ускорилось, и какие-то вопросы время ставит гораздо жестче, и как-то все стало сжиматься, какая-то потребовалась упругость, и до последнего момента мы от чего-то отказывались", - сказал режиссер, сжав действие до трех часов.

У Льва Додина появилось ощущение, что за минувшие десятилетия "Братья Карамазовы" стали "совсем другой книгой". Сам роман он назвал "фантастическим пространством" с такой концентрацией, "пробиться сквозь которую ужасно интересно, и все время обнаруживаешь новое".

Спектакль - творчество коллективное

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская играет в спектакле роль Катерины Ивановны, хотя до этого она в течение долгого времени репетировала Грушеньку, а потом по воле режиссера "поменялась ролями" с актрисой Екатериной Тарасовой.

"В случае работы в нашем театре это [смена ролей] неважно, потому что мы вместе все рождаем спектакль, у нас нет такого, что мы каждый занимается только своим персонажем. Мы - единый организм", - сказала актриса.

По ее словам, в процессе репетиций "актеры прошли все уровни погружений и взлетов, имели возможность рассмотреть персонажи с самых разных сторон". "Наверное, если бы можно было каждую репетицию снять на камеру, то это были бы десятки вариантов разных героинь. А в итоге оказывается, что это все было очень важно для того, чтобы в конце появился какой-то настоящий живой человек. Очень простой, но в нем есть все те качества, которые мы находили в течение всех этих долгих лет", - добавила актриса

Роль отца Карамазова исполняет народный артист России Игорь Иванов, в ролях братьев Дмитрия, Ивана и Алеши - заслуженный артист России Игорь Черневич, артисты Станислав Никольский и Евгений Санников, а Павла Смердякова играет Олег Рязанцев. Сценографом спектакля выступил Александр Боровский. Художник но свету - Дамир Исмагилов. В спектакле звучит музыка Людвига ван Бетховена и Александра Гурилева.

Весной премьера "Братьев Карамазовых" не состоялась из-за пандемии коронавируса и была перенесена на осень. С возобновлением репетиций спустя полгода спектакль приобрел много новых черт.