Ведущие музеи Москвы отметили наплыв посетителей перед приостановкой работы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Государственный исторический музей и Государственная Третьяковская галерея отметили наплыв посетителей на постоянных экспозициях в последние выходные перед приостановкой работы. Об этом рассказали ТАСС в понедельник в музеях.

Ранее стало известно, что федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года должны приостановить свою работу. Об этом говорится в новом приказе министра культуры РФ Ольги Любимовой от 13 ноября. Приказ Минкультуры от 11 ноября 2020 года, в котором было предписано приостановить лишь временные экспозиции и групповые экскурсии, признан недействительным.

"Я внимательно сравнила цифры посещаемости этих двух выходных дней с предыдущими и с тем, что было две недели назад. По Лаврушинскому переулку такого мощного рывка мы не заметили - цифры примерно такие же, а вот по Крымскому Валу мы действительно наблюдали рекордную для нас цифру. Каждый день в открывшиеся только во вторник 14 залов авангарда приходило около 1 тыс. человек. При том что в здании больше не было никаких временных выставок, а даже если бы они и были, то, в соответствии с приказом Минкультуры от 11 ноября, они были бы закрыты", - сказала ТАСС генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Залы постоянной экспозиции с первого по 14-й - залы авангарда - были закрыты в течение около 2,5 месяцев из-за ремонта системы ливневых стоков. В открывшейся первой части постоянной экспозиции "Искусство ХХ века" представлены две версии "Черного квадрата" Казимира Малевича, "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина, "Над городом" Марка Шагала, а также шедевры Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Василия Кандинского, Аристарха Лентулова, Александра Родченко и других знаменитых художников.

"И эта цифра (около 1 тыс. человек в день в открывшихся залах авангарда - прим. ТАСС) на Крымском валу не может не радовать, потому что мы очень старались как можно быстрее восстановить эту экспозицию. Причем, изменить, улучшить ее. Каждый раз, когда мы открываем обновленный вариант, я вижу, что мои коллеги движутся по очень правильному пути, и каждая новая экспозиция становится все более интересной, отточенной по мысли, чем предыдущая. Поэтому, с одной стороны, прекрасно, что было по тысяче посетителей в эти дни, с другой стороны, конечно, немножко жалко, что вот эта огромная работа, которую мы проделали, сейчас поставлена на стоп", - добавила собеседница агентства.

Она добавила, что будет продолжена работа над следующими восемью залами - до 22-го. "Если нам удастся обеспечить финансирование, попробуем сделать онлайн-экскурсию по этой экспозиции", - заключила Трегулова.

Более 3 тыс. посителей за выходные

"В минувшие выходные была последняя возможность посетить Исторический музей в этом году. За два дня в музее побывало более 3 тыс. человек. Некоторые приезжали в Москву специально, чтобы увидеть экспозиции ГИМ. Все необходимые меры безопасности были соблюдены, поэтому нам удалось избежать очередей и скопления людей в залах экспозиции", - сказала ТАСС начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Мария Лемигова.

По ее словам, многие посетители говорили о том, что пришли поддержать любимый музей в преддверии очередного закрытия. "Это отношение к истории и культуре бесценно для нас, и мы с нетерпением будем ждать стабилизации ситуации с коронавирусом и новой встречи с нашими посетителями. А пока ждем всех в музейном онлайн-пространстве", - сказала Лемигова.

В пресс-службе Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина сообщили ТАСС, что постоянные экспозиции Главного здания и Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков за минувшие выходные посетили 3,1 тыс. человек. "Желающих посетить музей в последние работы было много - все билеты были раскуплены", - сказали в музее.