Второй Фестиваль русских зарубежных театров открылся в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Театры шести стран примут участие во Втором Фестивале русских зарубежных театров, который открылся в понедельник в Москве. Церемония открытия прошла в московском театре Et Cetera.

Программа фестиваля объединила показы спектаклей, дискуссии, мастер-классы и уличную фотовыставку. "Я очень рад, что наш театральный дом будет принимать гостей из дружественных нам стран. Здесь будут проходить спектакли, мастер-классы, обсуждения, дискуссии. Конечно, это стало возможным благодаря воле и таланту организаторов этого фестиваля, я благодарю, в первую очередь, их", - сказал в видеоприветствии председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель Et Cetera Александр Калягин.

Он отметил, что, несмотря на пандемию, удалось организовать этот театральный праздник. В этом году в фестивале участвуют театры шести стран - Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. В их числе - Государственный русский театр драмы им. Искандера (Сухум), Государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им. Маяковского (Душанбе), Национальный академический драматический театр им. Горького (Минск).

Перед церемонией открытия прошел круглый стол с участием официальных лиц и театральных деятелей России, посвященный вопросам международного сотрудничества. В рамках фестиваля впервые проходит фотовыставка - она открылась перед театром Et Cetera и доступна всем желающим до конца фестиваля, который завершится 22 ноября. В экспозиции можно увидеть фотографии и исторические документы, прочитать рассказы очевидцев и интересные факты о коллективах.

Спектакли и мастер-классы

Фестиваль проходит на сценах двух столичных театров: 16, 19, 20, 22 ноября постановки программы можно увидеть в Et Cetera, а 18 и 21 ноября - в "Современнике". "В программу включен премьерный спектакль "Быть!" театра Et Cetera, который смогут посетить гости и участники фестиваля 20 ноября. Постановка создана в Год памяти и славы по военным воспоминаниям Иннокентия Смоктуновского", - отмечают организаторы.

В афише также спектакли "Гамлет" Бодурбека Миралибекова (Таджикистан), "О мышах и людях" Дмитрия Скирты (Казахстан), "Достоевский. Вопрос" Владимира Матросова (Белоруссия), "Лекарь поневоле" Наби Абдурахманова (Узбекистан), "Идущие по небу" Дмитрия Коева (Молдавия).

Одновременно с показами на сценах пройдут прямые трансляции спектаклей на сайте и в социальных сетях программы "Большие гастроли". Интернет-трансляции состоятся и на онлайн-площадках федеральных информационных партнеров мероприятия.

На 17 ноября в Et Cetera намечены открытые дискуссионные и образовательные секции. Официальные лица, руководители коллективов театров-участников и российские театральные деятели проведут круглый стол на темы проблем, поддержки и новых путей развития русскоязычных театров за рубежом. Во время фестиваля для театров-участников будет организована серия профессиональных мастер-классов по актуальным темам: коммуникационная стратегия и современные технологии продвижения в театре, создание цифровых театральных проектов, в том числе в условиях пандемии, арт-проектирование в театре и другим.

О фестивале

Фестиваль русских зарубежных театров стартовал в Москве в Год театра, которым был объявлен 2019 год, по поручению Министерства культуры РФ. Это масштабный общественно-значимый международный проект, целями которого являются развитие и укрепление гуманитарного сотрудничества, популяризация русского театрального искусства и поддержка русских театральных коллективов в странах ближнего зарубежья. В 2020 году мероприятие проводится в Москве при поддержке "Росконцерта", Союза театральных деятелей РФ и ассоциации "Академия народной музыки". ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.