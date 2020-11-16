Трегулова: Третьяковка готовит к концу года ряд онлайн-проектов в подарок зрителям

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея подготовит к концу года целый ряд онлайн-проектов в подарок зрителям, в том числе экскурсию по выставке Роберта Фалька, которая должна была открыться в конце декабря, и концерт оперной звезды Аиды Гарифуллиной. Об этом сообщила в понедельник генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Ранее стало известно, что федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года должны приостановить свою работу. Об этом говорится в новом приказе министра культуры РФ Ольги Любимовой от 13 ноября. Приказ Минкультуры от 11 ноября 2020 года, в котором было предписано приостановить лишь временные экспозиции и групповые экскурсии, признан недействительным.

"Двери музея будут закрыты для посетителей, но внутри будет идти напряженная работа над выставками, которые мы должны были открывать в ноябре и декабре и которые мы будем продолжать монтировать, свозить. И потом будем готовить онлайн-экскурсии, чтобы к концу декабря преподнести целый букет подарков для наших зрителей, продолжить общение с ними. В первую очередь это будет касаться долгожданной выставки Роберта Фалька, которую мы должны были открыть для зрителей 22 декабря. И постараемся примерно в эти же дни поставить на сайт большую онлайн-экскурсию по этой выставке", - рассказала Трегулова в интервью телеканалу "Россия-24".

Она добавила, что на декабрь было намечено открытие выставки "Лаборатория будущего. Русское кинетическое искусство" - этот проект теперь будет запущен в онлайн-формате в конце декабря. "И, если все получится, мы запишем концерт программы "Т-фестиваля" - концерт в зале Врубеля выдающейся современной певицы Аиды Гарифуллиной", - сообщила генеральный директор Третьяковской галереи.

В Третьяковке продолжат готовить образовательные программы, заниматься реставрацией произведений и технологическими исследованиями коллекциями. Будет продолжена и онлайн-программа "История одного шедевра" - на этот раз в галерее расскажут о шедеврах русского авангарда. Трегулова напомнила, что 11 ноября в Новой Третьяковке после ремонта открылись залы постоянной экспозиции с первого по четырнадцатый. В открывшейся первой части постоянной экспозиции "Искусство ХХ века" представлены две версии "Черного квадрата" Казимира Малевича, "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина, "Над городом" Марка Шагала, а также шедевры Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Василия Кандинского, Аристарха Лентулова, Александра Родченко и других знаменитых художников.

"Мы только что открыли постоянную экспозицию авангарда на Крымском Валу и очень радовались тому, что к нам в эти залы приходит большое количество зрителей. В эти субботу и воскресенье это была рекордная цифра для постоянной экспозиции без больших выставок-блокбастеров, которые обычно проходят в этом здании", - сказала Трегулова. Ранее она сообщила ТАСС, что за минувшие выходные залы авангарда в Новой Третьяковке посетило около 2 тыс. человек.