Гендиректор Третьяковки надеется на помощь музеям со стороны государства

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова надеется на поддержку музеев со стороны государства, учитывая новые ограничения. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Россия-24" в понедельник.

Ранее стало известно, что федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года должны приостановить свою работу. Об этом говорится в новом приказе министра культуры РФ Ольги Любимовой от 13 ноября. Приказ Минкультуры от 11 ноября 2020 года, в котором было предписано приостановить лишь временные экспозиции и групповые экскурсии, признан недействительным.

"Мы очень надеемся, что теперешнее закрытие музеев, эти два месяца, когда нам предстоит быть закрытыми, что этот факт сейчас находится в фокусе внимания правительства и что будут приняты какие-то решения, которые помогут нам сохранить свои уникальные трудовые коллективы и не пойти по пути каких-то сокращений или резкого снижения зарплаты. Эти средства нам будут нужны для покрытия разницы между размером зарплаты и ее бюджетной составляющей", - сказала Трегулова.

Она напомнила, что федеральные учреждения культуры уже закрывались весной на несколько месяцев. Постепенное возобновление их работы началось в июле. В мае сообщалось, что правительство РФ выделило 3,8 млрд рублей Министерству культуры РФ, Государственному академическому Большому театру России (ГАБТ) и Государственному Эрмитажу для оказания поддержки после приостановки работы учреждений культуры.

"Это позволило нам покрыть разницу между бюджетной составляющей зарплаты наших сотрудников и ее реальным размером, который достаточно серьезно зависел от наших внебюджетных доходов. Поэтому хочу еще раз сказать спасибо и правительству, и Министерству культуры. Тогда этот вопрос был решен, и это позволило нам, в общем, нормально дожить до конца 2020 года", - добавила генеральный директор Третьяковской галереи.