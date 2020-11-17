В Москве простятся с Арменом Джигарханяном

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, который умер в субботу в возрасте 85 лет, пройдет во вторник в Московском драматическом театре, которым руководил артист. Мероприятие состоится в открытом формате - поклонников просят соблюдать меры безопасности из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

"На жизнь смотрел как на театр". Коллеги и общественные деятели об Армене Джигарханяне

"Церемония прощания с художественным руководителем театра, народным артистом СССР Арменом Борисовичем Джигарханяном состоится 17 ноября 2020 года (вторник) с 12:00 до 14:00 в Московском драматическом театре п/р Армена Джигарханяна по адресу: Ломоносовский пр-т, д. 17", - сообщили в пресс-службе театра.

Ранее официальный представитель и друг актера Артур Согомонян сообщил ТАСС, что прощание пройдет в открытом формате. Он призвал поклонников не приезжать к самому началу панихиды, чтобы не создавать толпы, а также соблюдать социальную дистанцию и все меры предосторожности. Похоронят Джигарханяна на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью.

Соболезнования в связи со смертью артиста выразили первые лица государства, друзья, коллеги и поклонники творчества Джигарханяна. Президент России Владимир Путин отметил, что Армен Борисович был по-настоящему народным артистом и светлым, удивительно одаренным и обаятельным человеком.

Председатель правительства Михаил Мишустин в своей телеграмме назвал артиста мастером импровизации, который "всегда смело ломал рамки амплуа, был предельно откровенным на сцене и в кадре, буквально проживал роли, вкладывал в них часть своего сердца и души, делал каждую неповторимой и эталонной". Актер подарил зрителям немало гениальных ролей в театре и кино, его выделяли универсальность и трудолюбие, а появление артиста на сцене или экране вызывало неподдельную радость, считает министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила, что Джигарханян умел создавать вокруг себя неповторимую творческую атмосферу, за что его любили и ценили коллеги и ученики, с которыми он щедро делился опытом и знаниями.

Свои соболезнования выразили деятели культуры и общественные деятели, друзья и коллеги артиста. Все они отметили, что он был бесконечно преданным театру артистом, внимательным педагогом и человеком невероятного обаяния.

Любимец миллионов

Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Среднюю школу будущий артист окончил в 1952 году и попытался поступить в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского в Москве (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), но не прошел конкурс.

После этого в течение года работал помощником оператора на киностудии "Арменфильм". В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт (ныне - Ереванский государственный институт театра и кино). На втором курсе института Джигарханян поступил в труппу Ереванского русского драматического театра им. К. С. Станиславского. За 10 лет работы в этом театре сыграл более 30 ролей.

В 1967 году по приглашению режиссера Анатолия Эфроса перешел в Московский театр им. Ленинского комсомола (ныне - "Ленком"), где сыграл в пяти постановках, в том числе Мольера в одноименном спектакле по роману Михаила Булгакова. С 1969 года по 1996 год был одним из ведущих артистов Московского академического театра им. Вл. Маяковского. После ухода из Театра им. Маяковского участвовал в антрепризных спектаклях, постановках "Ленкома" и Театра-студии Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова).

В 1991-1994 годах преподавал во Всероссийском государственном институте (сейчас - университет) кинематографии им. Герасимова. На основе группы выпускников ВГИКа в 1996 году создал труппу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна (первоначально носил название "Театр "Д"). С 1996 года - художественный руководитель, в 2005-2015 годах - также директор театра. По 2020 год занимал должность президента театра.

Дебютной в кино для артиста стала роль рабочего Акопа в картине Григория Саркисова "Обвал" 1960 года. Широкую известность актеру принесла роль молодого ученого-физика Артема Манвеляна в фильме Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я!" (1965). В последующие десятилетия Джигарханян стал одним из самых востребованных актеров в истории советского и российского кинематографа, сыграл более 250 ролей. Среди них: штабс-капитан Овечкин в приключенческом фильме "Новые приключения неуловимых", судья Кригс в музыкальной комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!", Левон Погосян в киноповести "Когд наступает сентябрь", Горбатый в детективе "Место встречи изменить нельзя", Семен Клайн в трагикомедии "Паспорт", Козюльский в комедии "Ширли-мырли" и многие другие.

Озвучил персонажей мультфильмов "Жил-был пес" (1982), "Остров сокровищ" (1988), "Серый волк энд Красная Шапочка" (1990) и других, участвовал в дубляже фильмов, создании радиопостановок. Среди наград артиста - ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орден Почета Армении.