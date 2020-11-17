Композитор Александр Журбин представит в Москве новую комическую оперу

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Премьера оперы Александра Журбина "Счастливый день" пройдет во вторник на сцене Московского международного Дома музыки. Это будет редкое для музыкальной жизни столицы событие, отметил в беседе с ТАСС композитор.

"Счастливый день" - это комическая опера, очень редкий жанр, который практически забыт в последние годы. Но я вот решил попробовать написать такую, и мне кажется, эта идея оказалась удачной", - отметил Журбин.

Оперу-буффа уже увидели тульские зрители. "Реакция была потрясающая, долго хлопали, не отпускали", - вспомнил автор.

В основу новой работы маэстро Журбина и драматурга Михаила Марфина легла сказка Ханса Кристиана Андерсена "Новое платье короля". "Если посмотреть в текст Андерсена, вы с удивлением обнаружите, что это очень коротенькая сказка, в ней мало персонажей - только два жулика, король, мальчик, и нет никаких имен. А мы придумали большую историю, в которой есть придворные, есть корчма, в которой они встречаются, у корчмаря есть дочь-красавица. Не буду раскрывать весь сюжет, но в нашей истории есть и любовь, и романтические, и драматические моменты", - рассказал композитор.

Оперу поставили Полина Бертэн и Дмитрий Маркин. В Доме музыки ее исполнят Тульский филармонический симфонический оркестр, Тульский государственный хор, солисты московских музыкальных театров и дирижер Владислав Лаврик. По мнению Журбина, "Счастливый день" будет интересен и подросткам, и взрослым, в афише спектакль промаркирован "12+". Сам автор также намерен посетить столичную премьеру.

Показ пройдет в рамках фестиваля "Серьезно и легко", приуроченного к 75-летию композитора.