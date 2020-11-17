В московском театре "У Никитских ворот" впервые прозвучит поэзия Баратынского

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Московский театр "У Никитских ворот" под руководством народного артиста РФ Марка Розовского в рамках литературно-просветительского проекта "Лента поэзии" представит во вторник на своей Старой сцене премьеру спектакля, посвященного творчеству поэта и переводчика Евгения Баратынского (1800-1844). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Валентина Иванова.

"Лента поэзии" - это цикл литературно-театральных вечеров, каждый из которых посвящен творчеству одного или нескольких поэтов. Художественный руководитель театра Марк Розовский задумал проект специально для нашей Старой сцены, которая стала экспериментальной площадкой. Сегодня на ней состоится премьера спектакля под названием "Лента поэзии. Баратынский", - сказала пресс-атташе.

Она отметила, что Евгения Баратынского современники считали величайшим поэтом России. Его стихи звучали во всех литературных салонах Петербурга и Москвы, ими восхищались. "Баратынский - прелесть и чудо... После него не стану печатать своих элегий", - писал Александр Пушкин, которого процитировала пресс-атташе.

"К сожалению, время оказалось безжалостным к творчеству Баратынского, - продолжила она. - Сейчас его стихи вспоминают редко. Пробел решили восполнить молодые актеры театра "У Никитских ворот" Александр Кудряшов и Никита Сюсюкин". "Лента поэзии. Баратынский" - их самостоятельная работа", - подчеркнула собеседница агентства. По ее словам, в основу композиции легла поэма "Бал", которая впервые была опубликована в книге "Две повести в стихах" вместе с поэмой Пушкина "Граф Нулин" и вызвала немало пересудов и споров.

Своим мнением о премьерном спектакле поделился один из его создателей - актер Никита Сюсюкин. "Мы решились на эксперимент, в котором соединили цирк и кабаре, итальянскую комедию и высокий слог русской поэзии 19 века. Это романтическая история, рассказанная в перерыве между кадрилью и вальсом. Печальный анекдот о нравах высшего общества. Она и Он. Ревность и предательство. Любовь и смерть. Игра и театр. Бал", - определил смысл постановки актер.

Сценографическое оформление выполнили народный артист РФ Марк Розовский и заслуженный деятель искусств РФ Станислав Морозов, добавила пресс-атташе театра "У Никитских ворот".