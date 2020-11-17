Театр имени Вахтангова отправился на гастроли в Самару со спектаклем "Евгений Онегин"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова отправился на гастроли в Самару, где 17 и 18 ноября сыграет один из своих самых знаменитых хитов - спектакль по роману в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин" в постановке художественного руководителя труппы Римаса Туминаса. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"В сложное время пандемии вахтанговцы отправились на гастроли в Самару, где представят один из самых красивых своих спектаклей - "Евгений Онегин" (сцены из романа в стихах А.С. Пушкина) в постановке Римаса Туминаса, который за семь лет своей сценической истории подарил зрителям многих стран мира настоящий праздник театрального искусства", - сказала пресс-атташе.

Она напомнила, что премьера спектакля по роману в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин" состоялась 13 февраля 2013 года - в день 130-й годовщины со дня рождения основателя Театра - Евгения Вахтангова. Над идеей, литературной композицией и постановкой работал художественный руководитель вахтанговцев Римас Туминас. Его соавторами стали композитор Фаустас Латенас, сценограф Адомас Яцовскис, художник по костюмам Мария Данилова, хореограф Анжелика Холина.

"У нашего "Евгения Онегина" счастливая судьба, - продолжила собеседница агентства. - Каждое его представление проходит с аншлагом. Спектакль объехал весь мир - от Китая до Америки и Канады, от Владивостока и Хабаровска до Калининграда, стал лауреатом множества премий. Наш "Онегин" столь востребован, что театр подготовил дубликат декораций и костюмов, чтобы иметь возможность участвовать в многочисленных поездках", - отметила Кузьмина.

По ее словам, на гастролях в Самаре в спектакле сыграют Сергей Маковецкий, Леонид Бичевин, Евгения Крегжде, Игорь Карташёв, Олег Макаров, Ирина Купченко, Екатерина Крамзина, Людмила Максакова, Юрий Шлыков и другие артисты вахтанговской труппы.

"Евгений Онегин" будет представлен 17 и 18 ноября на сцене Самарского академического театра оперы и балета - одного из самых красивых театров России, выполненного в стиле неоклассицизма, добавила пресс-атташе.