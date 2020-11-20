Экспонаты из фондов ГИМ представят в 2021 году в Туле на выставке о князе Дмитрии Донском

ТУЛА, 20 ноября. /ТАСС/. Музей-заповедник "Куликово поле" откроет в 2021 году в своем филиале в музейном квартале Тулы экспозицию о князе Дмитрии Донском, часть экспонатов для которой предоставит Государственный исторический музей (ГИМ). В их числе - лицевые списки "Сказания о Мамаевом побоище", кольчуга, найденная археологами на Куликовом поле, рассказал ТАСС директор музея-заповедника Владимир Гриценко.

"Выставка, посвященная князю Дмитрию Донскому, будет состоять не только из экспонатов из наших фондов, но и из предметов из фондов Государственного исторического музея. Среди них будет так называемая слезница - чашечка, из погребения Дмитрия Донского, этот экспонат практически никогда не покидал стены ГИМ на Красной площади. Также будут экспонироваться лицевые списки "Сказания о Мамаевом побоище" XVI - начала XVIII века, это тоже уникальные раритеты, и кольчуга, найденная на Куликовом поле. Этот предметный ряд еще не полный, мы его формируем", - сказал Гриценко.

По его словам, открытие выставки приурочат к двум знаковым датам - 25-летию создания музея-заповедника "Куликово поле" и 30-летию Тульской археологической экспедиции, специалисты ГИМ участвовали в ее формировании и дальнейшей работе. "Также в планах к этим датам провести совместно с Историческим музеем большую научную конференцию. В ближайшее время программа мероприятий будет сверстана. Сейчас, пока ситуация с пандемией развивается, сложно сказать точные даты открытия экспозиции, но мы рассчитываем представить ее в мае 2021 года", - отметил Гриценко.

Сейчас в здании филиала музея-заповедника "Куликово поле" на улице Металлистов в музейном квартале Тулы, где расположат экспозицию, продолжаются строительные работы. Во втором здании с конца сентября начал работать научный центр "Археология и реставрация", где в том числе проводятся экскурсии по выставке кладов.

О Куликовской битве и музее-заповеднике

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение завершилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства. День победы в Куликовской битве отмечается 21 сентября в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России".

В 1965 году территория Куликова поля стала филиалом Тульского областного краеведческого музея, в 1974 году было принято постановление Совмина РСФСР об охране поля как памятника республиканского значения. В 1980 году торжественно отмечалось 600-летие сражения, к этой дате провели реставрацию храма Сергия Радонежского, в нем заработала музейная экспозиция. В октябре 1996 года постановлением правительства РФ был образован Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле", который в сентябре 2009 года указом президента РФ Дмитрия Медведева был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

В октябре 2017 года в музее-заповеднике открылся новый комплекс выставочных зданий, площадь которых составляет около 2 тыс. кв. м. В музейных залах разместились подлинные археологические находки, реконструкции доспехов и оружия, макет батальных сцен Куликовской битвы, диорамы исторического ландшафта, отреставрированные гончарный и металлургический горны XIV века и почвенные монолиты. Создание филиала музея-заповедника в музейном квартале Тулы проходило в связи с подготовкой к празднованию 500-летия Тульского кремля, которое отмечалось 26 сентября 2020 года.