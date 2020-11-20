Солисты Мариинского и Большого театров выступят на фестивале Be@thoven на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Солисты Мариинского и Большого театров Мария Баянкина, Елена Жидкова и Илья Селиванов выступят на Международном музыкальном фестивале Be@thoven, который организуют в Екатеринбурге с 23 по 30 ноября к 250-летнему юбилею с рождения Людвига ван Бетховена. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Свердловской филармонии.

Ранее сообщалось, что на нем выступят известные музыканты из Австрии и Германии, в частности пианист Северин фон Эккардштайн, альтистка Рут Киллиус, дирижер и скрипач Томас Цетмайр.

"Вместе с ними на сцену Свердловской филармонии выйдут известные солисты Мариинского и Большого театров Мария Баянкина, Елена Жидкова и Илья Селиванов. Be@thoven откроет Уральский академический филармонический оркестр под управлением одного из ведущих представителей российской дирижерской школы Алексея Богорада, а завершит новый симфонический коллектив, рожденный в дни фестиваля - Международный молодежный Чайковский-оркестр, созданный из участников Оркестровой академии-2020", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что на уральской сцене выступит и участник престижных европейских фестивалей, один из самых востребованных немецких баритонов Томас Бауэр.

"В шести концертах фестиваля прозвучат признанные шедевры композитора: Пятая и Девятая симфонии, Скрипичный и Четвертый фортепианный концерты, вокальный цикл "К далекой возлюбленной", фортепианные сонаты. Произведения будут исполнены с подлинными "бетховенскими" штрихами, предоставленными Томасом Цетмайром, а также по нотному материалу издательства Baerenreiter, который признан эталонным ведущими исследователями творчества Бетховена. <…> В день открытия, 23 ноября, в Екатеринбурге состоится премьера сочинения "Be@thoven - Invocation" Владимира Тарнопольского, передающее звуковой мир, доступный слуху позднего Бетховена", - рассказали в филармонии.

Фестиваль пройдет при поддержке губернатора Свердловской области и в партнерстве с продюсерским агентством RCCR Projects GmbH Berlin в рамках Года Германии в России.