Спектакль "Капулетти и Монтекки" открыл международный оперный фестиваль в Чебоксарах

ТАСС, 20 ноября. XXX Международный оперный фестиваль открылся в пятницу вечером в Чебоксарах оперой "Капулетти и Монтекки", историей Ромео и Джульетты, которая стала основой многих спектаклей и фильмов. Как сообщили журналистам в Чувашском государственном театре оперы и балета, это музыкальное произведение редко исполняется в России.

"Грандиозный праздник музыкального искусства открылся премьерой оперы Винченцо Беллини "Капулетти и Монтекки". Спектакль стал крупным событием в масштабах не только республиканской, но и федеральной культурной карты, поскольку эта опера исполняется в России довольно редко", - сказали в театре.

Опера в постановке театра транслировалась на портале Культура.РФ на платформе "Культурный стриминг", познакомиться с произведением можно было из любой точки страны.

По итогам III этапа конкурсного отбора заявок на организацию онлайн-трансляций в рамках нацпроекта "Культура" международный оперный фестиваль в Чебоксарах вошел в список наиболее значимых событий осени портала Культура.РФ. В этом году мероприятие посвятили 100-летию Чувашии. Постановки фестиваля представят зрителям с 20 по 29 ноября. В целях профилактики коронавируса мероприятие проходит в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Фестиваль носит имя народного артиста СССР певца Максима Михайлова (1893-1971). Он родился в Чувашии, почти четверть века занимал "басовый трон" в Большом театре. Первый фестиваль в честь Михайлова был организован в 1991 году по инициативе его внука - оперного певца Максима Михайлова (1962-2018). Статус международного фестиваль получил в 1993 году благодаря участию гостей из Франции в постановке оперы Шарля Гуно "Фауст".