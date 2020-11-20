В Одоеве завершили капремонт музея к 500-летию Тульского кремля

ТАСС, 20 ноября. Комплексную реставрацию и создание экспозиции, посвященной истории Одоевского княжества с XIV по XVII века, завершили в краеведческом музее в Одоеве Тульской области к 500-летию Тульского кремля, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В 2020 году в рамках плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 500-летия возведения Тульского кремля, в здании краеведческого музея проведена комплексная реставрация и создана новая современная экспозиция, посвященная истории Одоевского княжества с XIV по XVII века", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Как отметила на церемонии открытия зампредседателя правительства региона Ольга Гремякова, музей необходимо не только презентовать туристам, но и включить в музейные маршруты по региону. По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, для сохранения и продвижения историко-культурного наследия области продолжаются работы по возрождению усадеб. Ряд усадеб, расположенных Дубне, Плавске и в Одоеве, вошли в проект, приуроченный к 500-летию Тульского кремля.

"Среди них и усадьба генерала Мирковича. По поручению губернатора Алексея Дюмина в следующем году здесь начнет работу культурно-туристический центр", - цитирует пресс-служба правительства региона Рыбкину.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. В рамках подготовки к юбилею был организован ремонт объектов культурного наследия, создан музейный квартал в историческом центре Тулы, работы проводились также в исторических городах, в том числе в Чекалине (бывшем Лихвине), Одоеве, Белеве, Дубне, Крапивне и других, которые в разные периоды сыграли важную роль в истории Тульской области. В музейном квартале открылись филиалы Государственного исторического музея, музея-заповедника "Поленово", музея-усадьбы "Ясная поляна", музея-заповедника "Куликово поле". Празднование юбилея крепости состоялось 26 сентября 2020 года, работы по восстановлению объектов культурного наследия, благоустройству продолжаются.