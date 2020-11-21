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Город Хайкоу начал проведение масштабного фестиваля культуры парчи и вышивки Хайнаня

Как сообщили организаторы, одна из главных целей - привлечь внимание зарубежных партнеров и обогатить местный рынок

ХАЙКОУ, 21 ноября. /ТАСС/. Город Хайкоу в южнокитайской провинции Хайнань запустил серию масштабных мероприятий в связи с началом фестиваля и недели традиционной культуры "Мир парчи и вышивки - 2020". Как сообщили организаторы, одна из главных целей этой насыщенной программы - привлечь внимание зарубежных партнеров и обогатить местный рынок.

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"Для участия в фестивале были приглашены специалисты по тканям и материалам из разных регионов Китая и других стран, - уточнил представитель регионального управления туризма, культуры, телерадиовещания и спорта. - Наша задача - привлечь ценные раритеты со всего мира, обеспечить глобальное взаимодействие национальных культур с Хайнанем. Необходимо стремиться, чтобы при великолепных условиях, созданных на территории Хайнаньского порта свободной торговли, тысячелетнее культурное наследие нашего острова раскрыло бы свою самобытность, стало влиятельной силой мирового значения".

В ходе этого комплексного культурного мероприятия состоятся художественные выставки, световые шоу, увлекательные конкурсы, показы мод. Фестиваль, на котором представлены лучшие образцы вышивки из Индии, Малайзии, Таиланда и других стран - участниц международной инициативы "Один пояс - один путь", имеет неповторимый колорит благодаря изделиям проживающей на Хайнане народности ли - автохтонного населения, которое изготавливает парчу, включенную в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

По словам представителя местного управления туризма, власти провинции будут активно внедрять инновации, способствовать тому, чтобы древние культурные традиции Хайнаня нашли отражение в современных стилях одежды. Администрация Хайкоу намерена предпринять меры, благодаря которым изысканные изделия народности ли станут еще более известны на международном рынке, будут доступны потребителям из разных стран.

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