Всероссийский музыкальный конкурс назвал лучших органистов страны

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Жюри Всероссийского музыкального конкурса огласило итоги по специальности "Орган". Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании "Росконцерт".

"Уровень подготовки участников стал для меня большим сюрпризом, - процитировали в пресс-службе председателя жюри, композитора Александра Чайковского. - Та восьмерка исполнителей, которая вышла во II тур, - это уже готовые музыканты со своим видением и стилем, и при возможности мы бы дали победу всем".

По словам Чайковского, жюри было единогласно в своем решении: первую премию присудили студенту Московской консерватории Владимиру Скоморохову - "музыканту с огромными перспективами", как отозвалось о нем жюри. "Это моя первая настоящая победа, - признался Скоморохов. - Очень приятно было работать с такими видными деятелями музыкальной культуры на столь престижном конкурсе. Впереди еще много работы, а мечтаю я, конечно, концертировать - и как органист, и как пианист".

Второй награды также удостоен представитель столичной консерватории Иван Царев. Третий приз завоевала ассистент-стажер Санкт-Петербургской консерватории Елизавета Бородаева. Дипломантом конкурса стала студентка Петербургской консерватории Лилия Печенкина.

Испытания по специальности "Орган" Всероссийского музыкального конкурса проходили в Москве с 17 по 21 ноября. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки они прошли без "живой" публики, прослушивания транслировались на Youtube-канале "Росконцерта". Победителей ждут денежные призы: лауреат первой премии получает 350 тыс. руб., второй - 250 тыс. руб., третьей - 150 тыс. руб.

Всероссийский музыкальный конкурс был учрежден в 2010 году правительством РФ с целью продолжения традиций Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. Проект охватывает все основные специальности академического музыкального исполнительства и проходит четырехлетним циклом. В этом году состязания проходят также по направлениям "Духовые инструменты", "Ансамбли духовых инструментов", "Ударные инструменты" и "Арфа".