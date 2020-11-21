Фильм норвежского режиссера получил Гран-при фестиваля "Северный характер" в Мурманске

МУРМАНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Главный приз XII Международного кинофестиваля "Северный Характер" в Мурманске присудили норвежскому режиссеру Эгилю Хоскьелду Ларсену за фильм "Куда возвращается человек". Церемония награждения победителей состоялось вечером в субботу, сообщила ТАСС президент фестиваля Светлана Солдатова.

"В этом году фильм норвежского режиссера Эгиля Хоскьелда Ларсена "Куда возвращается человек", повествующий об отношении человека к природе, получил главный приз XII Международного кинофестиваля "Северный Характер". Главный герой картины Стейнар живет со своей собакой вдали от цивилизации, в затерянном ледяном мире на краю Европы. Существование наедине с природой порой оборачивается одиночеством и меланхолией, но здесь он обретает свободу", - рассказала Солдатова.

Она добавила, что этот же фильм стал победителем в номинации "Лучший документальный фильм до 90 минут" и обладателем специального приза жюри за лучшую операторскую работу. Фестиваль открылся в Мурманске 19 ноября, большая часть мероприятий проходила в формате онлайн.

Всего на конкурс было представлено 56 работ, 38 из них демонстрировались в стриминге - в фестивальных группах "BКонтакте" и на Youtube. В деловой программе фестиваля прошел традиционный медиафорум "Журналистика на острие экологических проблем", семинар по международному проекту "зеленого кино", панельная дискуссия "Большое кино для местного бизнеса". Состоялся телемост с Норвегией, Швецией, Финляндией и Москвой.

О победителях

В номинации "Документальный фильм до 60 минут" победа досталась норвежской картине "Хребет". Это поэтический документальный фильм о внутренней силе, мраке и надеждах в человеческой душе на фоне дикой природы арктической Норвегии. В номинации "Телевизионная программа" жюри отдало победу передаче "Ледяной холод" (NRK, Норвегия). В номинации "Полнометражный фильм" победитель не определен, а диплом получила картина "Америка Оскара" (Original Film AS, Норвегия) режиссера Торфинна Иверсена. В номинации "Короткометражный игровой фильм" победа досталась картине "Маникюр в Ялсярви" (Ада Пайари, Финляндия).

Мурманское отделение русского географического общества наградило фильм "Дороги Аляски" (Россия, автор и режиссер Михаил Малахов) за раскрытие темы исторического наследия русских первопроходцев. Баренц - отделение WWF России наградило фильм "Дикие и свободные" (Россия, автор и режиссер Наталия Карачкова) за активную жизненную позицию и творческий подход в деле защиты окружающей среды.

О "Северном характере"

Международный кинофестиваль "Северный Характер" впервые провели в Мурманске в 2008 году. Это единственный в Мурманской области международный кинофестиваль, на который ежегодно приезжают и представляют лично свои работы авторы фильмов из семи северных стран (Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, Канада). Также принимают участие авторы из Эстонии, Италии, Нидерландов.

Решением Ростуризма кинофестиваль "Северный характер" получил статус "Национальное событие 2017 года", а также вошел в топ-100 лучших проектов Фонда президентских грантов за 2018 год. Фестиваль поддерживает правительство Мурманской области, Фонд президентских грантов, WWF.