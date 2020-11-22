В Большом театре покажут авторский спектакль Владимира Васильева "И воссияет вечный свет"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) завершит в воскресенье фестиваль в честь 80-летия танцовщика, хореографа, народного артиста СССР Владимира Васильева показом его авторского спектакля "И воссияет вечный свет" на музыку "Реквиема" Моцарта, который представит на Исторической сцене ГАБТ Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Большого театра.

Ранее генеральный директор ГАБТ Владимир Урин в интервью ТАСС сообщал, что фестиваль балета, посвященный юбилею народного артиста СССР Владимира Васильева, должен был пройти весной. По словам собеседника агентства, "планировалось, что кульминация и одновременно эффектный завершающий аккорд придется на самый день рождения великого танцовщика - 18 апреля". Карантин заставил отложить этот праздник, который в итоге состоялся в ноябре.

В честь выдающегося танцовщика показали знаковые в его карьере балеты: "Дон Кихот" (15 ноября), "Спартак" (17 ноября) и "Щелкунчик" (18 ноября). А 22 ноября как завершающий аккорд представят многожанровый спектакль Татарского театра оперы и балета "И воссияет вечный свет" на музыку Моцарта, в котором Васильев выступает как режиссер-постановщик, хореограф и исполнитель главной роли, отмечал Урин. Он обратил внимание на то, что это будет московская премьера авторского спектакля Владимира Васильева.

Впервые на театральной сцене

В пресс-службе ГАБТ проинформировали, что мировая премьера спектакля на музыку "Реквиема" Вольфганга Амадея Моцарта "И воссияет вечный свет" для солистов, хора, балета и оркестра в постановке и с участием народного артиста СССР, выдающегося танцовщика, хореографа, актера, художника и поэта Владимира Васильева состоялась в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля 7 сентября 2020 года.

"Реквием" Моцарта не так часто исполняется. Театральное же воплощение этого великого творения - первое за более чем двести лет его истории, - уточнили в пресс-службе. - Владимир Васильев, давней мечтой которого было поставить его в театре, выступил в этом спектакле режиссером и хореографом, в спектакле также звучат его стихи, а в оформлении сцены задействована его живопись. И сам он на сцене - главный герой".

Комментарий по поводу своей постановки дал Владимир Васильев. "Я не знаю, к какому жанру можно отнести этот спектакль, - сказал он. - Для меня это неважно. В нем объединились все силы музыкального театра. "Реквием" Моцарта для меня - не просто гениальное творение великого музыканта, это исповедь Художника. И не только прощание в надежде обрести вечный покой, но и гимн созидающей жизни".

Специально для постановки было создано грандиозное конструктивное решение сцены. Кулисы сцены оформлены в виде пилонов, что создает ассоциацию с храмом. "Мы неслучайно выбрали такой образ: с одной стороны, "Реквием" в какой-то мере - это музыка храма; с другой стороны, сцена для главного героя - это его творческий храм", - пояснил художник-постановщик Виктор Герасименко, добавив, что в оформлении присутствует компьютерная графика с использованием живописных работ Владимира Васильева.

Одним из ключевых героев спектакля является хор. "Постановка Владимира Васильева придала вокальному исполнению новые сложности: здесь артисты хора не статичные певцы, а активные участники процесса. Совмещать виртуозное пение с активной жестикуляцией, перемещениями по сцене, синхронной сменой поз - это трудно. Но как интересно!" - оценила хормейстер Любовь Дразнина.

Главные роли в спектакле 22 ноября исполнят солистка Татарского театра оперы и балета Гульнора Гатина (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано) из Мариинского театра, Ярослав Абаимов (тенор, Московский театр "Новая Опера"), Евгений Ставинский (бас, театр "Новая Опера"). В сольных балетных партиях заняты солисты Татарского театра оперы и балета Михаил Тимаев, Аманда Гомес, Таис Диоженес, Вагнер Каравальо, Александра Елагина, Ильнур Гайфуллин, Алина Штейнберг, Антон Полодюк, Мана Кувабара и Аллесандро Каггеджи, перечислили в пресс-службе.