Театр наций выпускает детский спектакль по повести Астрид Линдгрен

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Новое Пространство Театра наций совместно с Творческим объединением 9 представит в воскресенье премьеру спектакля для детей "На острове Сальткрока", созданного по повести шведской писательницы Астрид Линдгрен режиссером Полиной Стружковой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Театра наций.

"Новое Пространство Театра наций - междисциплинарный проект, открытый в 2016 году по инициативе художественного руководителя театра народного артиста России Евгения Миронова. А Творческое объединение 9 - это независимый московский театр, входящий в международную ассоциацию театров для детей и юношества АССИТЕЖ (ASSITEJ). Совместными усилиями этих двух организаций и создан спектакль для детей "На острове Сальткрока", - пояснила представитель пресс-службы.

По ее словам, в основе спектакля - повесть шведской писательницы Астрид Линдгрен. По сюжету, семья Мелькерсон из Стокгольма - отец и четверо детей - отправляется на маленький остров в Балтийском море, чтобы провести вместе летние каникулы. Один из сыновей грезит о домашнем животном и мечтает в будущем связать с животными свою профессию.

Постановку осуществила режиссер Полина Стружкова - один из идеологов современного театра для детей, участница спецпрограммы "Детский Weekend" фестиваля "Золотая маска", лабораторий "Молодая режиссура" и "Молодая режиссура для маленьких". Ставила детские спектакли в России и за рубежом. "На острове Сальткрока" - третья постановка Стружковой в Театре наций, уточнили в пресс-службе.

В премьерном спектакле заняты актриса Елена Дементьева и музыкант Вячеслав Жуков, также уже сотрудничавшие с Театром наций в рамках постановок "Чарльз Диккенс. Таинственная история с привидениями" и "Пробуждение весны". "Они создают спектакль на глазах у зрителей с помощью обычных предметов дачного быта: часов с кукушкой, старой лейки, ржавого таза, ретромагнитофона, диапроектора с забавными иллюстрациями", - отметила собеседница агентства.

Премьера "На острове Сальткрока" пройдет при поддержке Центра реабилитации временно бездомных животных "Юна". После спектаклей педагог Центра проведет с детьми "Юна-класс" - урок, рассказывающий об ответственном отношении к животным, добавили в пресс-службе Театра наций.