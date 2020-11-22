Выручка от продажи билетов в ГМИИ снизилась за 2020 год почти на 70%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Выручка от продажи билетов в Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина снизилась почти на 70% в 2020 году по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила в интервью ТАСС директор музея Марина Лошак.

Ранее стало известно, что федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года должны приостановить свою работу. Об этом говорится в приказе министра культуры РФ Ольги Любимовой от 13 ноября. Приказ Минкультуры от 11 ноября 2020 года, в котором было предписано приостановить лишь временные экспозиции и групповые экскурсии, признан недействительным.

"Выручка от продажи билетов в 2020 году снизилась по сравнению с 2019 годом почти на 70%. Упущенную выгоду в первый локдаун можно оценить примерно в 100 млн рублей. Очевидно, что с июля по ноябрь доход не восстановился: из-за требований социальной дистанции мы были вынуждены сократить в два с половиной раза количество посетителей, которые могут одномоментно находиться в музее", - рассказала Лошак.

Она добавила, что в прошлом году в музей ежедневно приходило в среднем 4 тыс. посетителей, летом и осенью 2020 года - около 1,5 тыс. посетителей в день. Директор Пушкинского музея надеется на поддержку со стороны государства. "Во время закрытия уже один раз государство спасло федеральные музеи. Без этого мы не смогли бы сохранить свою энергию. И тут придется нам тоже рассчитывать на государство", - сказала собеседница агентства.

Федеральные учреждения культуры уже закрывались весной на несколько месяцев. Постепенное возобновление их работы началось в июле. В мае сообщалось, что правительство РФ выделило 3,8 млрд рублей Министерству культуры РФ, Государственному академическому Большому театру России (ГАБТ) и Государственному Эрмитажу для оказания поддержки после приостановки работы учреждений культуры.