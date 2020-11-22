Пушкинский музей надеется провести "Декабрьские вечера" онлайн

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина надеется провести фестиваль "Декабрьские вечера", который должен был открыться 1 декабря, онлайн. Об этом сообщила в интервью ТАСС директор музея Марина Лошак.

Пушкинский музей, как и другие федеральные музеи в Москве, закрыт для посещения. Ограничения введены приказом Министерства культуры РФ на период 16 ноября - 15 января.

"Мы стараемся сделать так, чтобы "Декабрьские вечера" прошли в формате онлайн-трансляции - в те же дни, когда мы планировали концерты в музее, чтобы у людей была возможность ощутить себя частью этого события. Сейчас ведем переговоры на эту тему", - сказала Лошак.

Юбилейный сороковой фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Обратная перспектива. 2020-1981" должен был открыться в Пушкинском музее 1 декабря. Его планировалось дополнить выставкой "Святослав Рихтер. Я вижу музыку".

Ранее сообщалось, что фестиваль откроет концерт "Художник читает Библию", в программе которого произведения Йозефа Гайдна и Софии Губайдулиной, созданные на евангельские тексты. В нем должны были принять участие артист Евгений Миронов в роли чтеца, Александр Рудин (виолончель), Фридрих Липс (баян), камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением художественного руководителя фестиваля Юрия Башмета. В концертах 5 и 14 декабря были заявлены пианисты Михаил Плетнев и Элисо Вирсаладзе, которые являются постоянными участниками фестиваля с 80-х годов. Завершиться "Декабрьские вечера" должны были 17 декабря концертом "Классика и авангард" с участием пианиста Бориса Березовского и "Солистов Москвы" под управлением Юрия Башмета. Одним из важных событий планировалась мировая премьера произведения "Юбиляции" для камерного оркестра композитора Александра Вустина, которого не стало весной этого года.

Ежегодный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" был создан в 1981 году по инициативе директора (сейчас - президента) ГМИИ им. А. С. Пушкина Ирины Антоновой и пианиста Святослава Рихтера. Основная идея фестиваля - показать единство культуры через синтез изобразительных искусств, музыки и поэзии.