Пушкинский музей готовит с Грецией проект о погибшей Минойской цивилизации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина готовит совместный с Грецией проект о Минойской цивилизации, погибшей 3500 лет назад от извержения вулкана и цунами на греческом острове. Об этом сообщила в интервью ТАСС директор музея Марина Лошак.

"Это будет мировая премьера одного из великих сокровищ мировой культуры. Этот остров настигла такая же природная катастрофа, как когда-то Помпеи. Но мы имеем дело со значительно более древней культурой, практически неизвестной мировому сообществу. Очень мало вещей осталось известно: всего лишь три фрески, немного керамики. Некоторые ученые считают, что то, что было найдено и есть остатки Атлантиды. Выставка называется - "Сокровища Акротири", - рассказала Лошак.

Она добавила, что выставка запланирована на перекрестный год истории Греции и России в 2021 году. "Власти двух стран пытаются приложить все усилия, но просто очень сложное время, денег нужно достаточно много, транспортировка очень сложная. Но мы стараемся изо всех сил это сделать, и, конечно, это будет невероятным событием. К нам приедут со всего мира смотреть эту выставку", - отметила собеседница агентства.

В 2023 году музей планирует совместный проект с Лондонской Национальной галереей. "Это первое такое партнерское сотрудничество Лондонской галереи и российского музея. Проект посвящен постимпрессионизму. Выставка должна пройти на двух площадках - в Национальной галерее, и у нас в музее", - пояснила Лошак и добавила, что этим проектом в музее хотят открыть Галерею искусства импрессионистов и постимпрессионистов.