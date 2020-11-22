Башмет сыграл в пустом зале им. Чайковского в Москве для зрителей в Хабаровске

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы" в воскресенье днем сыграли в Концертном зале им. Чайковского в Москве без публики. Выступление транслировалось на Дальний Восток, где из-за эпидемиологической ситуации отложен фестиваль маэстро.

"Должен сказать, что генеральные репетиции не в пандемию ведь тоже проходят без публики, поэтому мы знаем, как играть без нее. Но, конечно, обмен состояний слушателя и исполнителя очень важен, поэтому надо представить, что много людей слушают тебя на расстоянии", - отметил Башмет в беседе с журналистами.

Специальный гала-концерт в регионе транслировали телеканалы "Губерния" и "СЭТ".

В программе приняли участие музыканты, встречи с которыми ждала дальневосточная публика. Французский пианист Дэвид Бисмут рассказал журналистам, что до последнего не был уверен, что сможет приехать. "Во Франции сейчас нет концертов, поэтому я чувствую себя очень привилегированным, получив возможность выступить здесь, в России. Выступление стало для меня особенным также потому, что это был мой первый онлайн-концерт, без зрителей непосредственно в зале", - поделился он. Пианист также проведет в России мастер-классы для талантливых ребят в Калуге, Видном и Тюмени.

Башмет подчеркнул, что концерт продолжил традицию выхода на большую сцену юных талантов. "В данном случае это была участница Всероссийского юношеского симфонического оркестра, скрипачка Маша Тилюк, которая к тому же из Хабаровска", - заметил маэстро.

Актер Михаил Пореченков представил музыкально-литературное действо на стихи Владимира Маяковского "Облако в штанах" и музыку Прокофьева, Стравинского и Шостаковича. "Это прекрасное сочетание, - отозвался Пореченков. - Оно отражает внутренний трепет от стихов Маяковского".

Окупаемость концертов

Башмет также заявил, что концерты при заполняемости зала на 25% не могут выйти на окупаемость. "Нет, на 25% нельзя", - ответил Башмет на вопрос ТАСС о возможности самоокупаемости концертов в условиях ограничений. "Меня вообще удивляет, что все равно какие-то концерты проходят", - добавил он.

При этом Башмет отметил важность того, что музыкальная сфера продолжает работу в столь непростых условиях. "Нельзя лишать слушателя концертов, нельзя лишать артиста сцены. И нельзя лишать заработка тех, кто организовывает концерты и залы", - сказал он.

По решению столичной мэрии с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы ограничено до 25% от заполняемости в целях борьбы с распространением коронавируса.

О фестивале

X Юбилейный Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Хабаровске должен был пройти весной 2020 года, но был перенесен на осень. По решению правительства края смотр отложен на 2021 год. Несмотря на перенос концертов, в Хабаровске проходит Третья Международная музыкальная академия.