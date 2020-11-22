{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Башмет считает, что окупаемость концертов при заполнении зала на четверть невозможна

При этом народный артист СССР отметил важность того, что музыкальная сфера продолжает работу в таких непростых условиях

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Концерты при заполняемости зала на 25% не могут выйти на окупаемость, заявил в воскресенье народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет.

На эту тему
Москва готовится к "ухудшению ситуации" с COVID-19. Новые ограничения вводят до 15 января

"Нет, на 25% нельзя", - ответил Башмет на вопрос ТАСС о возможности самоокупаемости концертов в условиях ограничений. "Меня вообще удивляет, что все равно какие-то концерты проходят", - добавил он.

При этом Башмет отметил важность того, что музыкальная сфера продолжает работу в столь непростых условиях. "Нельзя лишать слушателя концертов, нельзя лишать артиста сцены. И нельзя лишать заработка тех, кто организовывает концерты и залы", - сказал он.

По решению столичной мэрии с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы ограничено до 25% от заполняемости в целях борьбы с распространением коронавируса.

Теги
РоссияБашмет, Юрий АбрамовичПандемия COVID-19
Башмет сыграл в пустом зале им. Чайковского в Москве для зрителей в Хабаровске
Зрители также увидели музыкально-литературное действо на стихи Владимира Маяковского "Облако в штанах" в исполнении Михаила Пореченкова
Читать полностью