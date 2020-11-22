Театр Джигарханяна попросил департамент культуры назначить худруком Сергея Газарова

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московский драматический театр Армена Джигарханяна направил письмо в столичный департамент культуры с просьбой назначить актера и режиссера Сергея Газарова на пост художественного руководителя театра, а также присвоить учреждению имя его основателя. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в театре.

"Коллектив принял решение обратиться в Департамент культуры города Москвы с просьбой, чтобы театру было присвоено имя его основателя, чтобы был Московский драматический театр имени Джигарханяна, и, если есть возможность, пригласить Сергея Газарова на должность художественного руководителя. В театре прошло закрытое собрание, по итогам было подписано письмо всем коллективом - решение было принято единогласно - и доставлено в департамент", - сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что кандидатура Газарова возникла спонтанно, но была сразу же поддержана коллективом. "Последнее время ходили слухи, что еще сам Армен Борисович хотел, чтобы он работал в театре. Газаров - режиссер с именем, нужно, чтобы после такого имени, как Джигарханян, театр возглавил достойный режиссер, который был бы известен театральной Москве и театральной России", - отметил он.

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет.

Сергей Газаров окончил актерский факультет ГИТИС в 1980 году, курс Олега Табакова. Работал в театре "Современник" и в Театре Олега Табакова. С 1998 по 2001 год работал в качестве главного режиссера в Театре Джигарханяна.