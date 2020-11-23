Комедия "Непосредственно Каха" вновь возглавила российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Фильм "Непосредственно Каха" вновь стал лидером российского проката, собрав за минувшие выходные 92 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 19 по 22 ноября.

Российский комедийный фильм режиссера Виктора Шамирова вышел в прокат 12 ноября. Ключевые герои картины, два друга, влюбляются в одну и ту же девушку и ведут борьбу за ее сердце. Главные роли в фильме сыграли Артем Каракозян, Артем Калайджян, Марина Калецкая, Людмила Артемьева, Микаэл Погосян и другие актеры.

Второе место заняла американская криминальная комедия "Афера по-голливудски" режиссера Джорджа Галло, ставшая ремейком одноименной картины 1982 года и собравшая за минувшие выходные 31 млн рублей. Фильм, вышедшей в российский прокат 19 ноября, представляет собой сатирическую комедию о голливудской киноиндустрии. Главные роли в картине сыграли Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс, Морган Фримен, Эмиль Хирш и Зак Брафф и другие актеры.

Третью строчку в рейтинге занял американский мистический триллер "Взаперти" режиссера Аниш Чаганти, собравший за выходные 18,8 млн рублей. Чрезвычайно заботливая мать-одиночка растит свою прикованную к инвалидному креслу дочь в полной изоляции от окружающего мира, при этом контролируя каждый ее шаг. Дочь главной героини принимает множество таблеток, обучается дома и не общается со сверстниками, однако со временем она начинает подозревать, что вокруг происходит что-то странное. Главные роли в картине сыграли Сара Полсон, Кира Аллен, Онали Эймс, Пэт Хили, Картер Хейнц и другие актеры.