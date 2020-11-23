"Маша и Медведь" претендует на звание самого востребованного детского шоу в мире

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российский мультсериал "Маша и Медведь" претендует на звание наиболее востребованного детского шоу в мире по версии зарубежной премии Global TV Demand Awards, победителей которой назовут в январе 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Animaccord.

"Независимая американская аналитическая компания Parrot Analytics анонсировала номинантов на ежегодную премию самого востребованного в мире сериального контента - 2021 Global TV Demand Awards, победители которой будут анонсированы в январе 2021. В категории "Самый востребованный детский сериал" "Маша и Медведь" - единственный российский анимационный контент среди пяти финалистов", - рассказали в пресс-службе.

В пятерку номинантов также вошли мультфильмы "Щенячий патруль", "Свинка Пеппа", "Губка Боб Квадратные Штаны" и "Звездные войны: Войны клонов". Уникальность премии заключается в том, что проект-победитель определяется не голосованием жюри, а глобальным спросом аудитории, учитывающим интерес зрителей на более чем 100 рынках по всему миру на всех типах медиа - платформ. Список финалистов определили по данным глобального спроса на сериальный контент в период с 1 января по 31 октября 2020 года.

Мультфильм "Маша и Медведь" компании Animaccord переведен на 42 языка, его показывают почти в каждом уголке Земли. Весной 2020 года сериал вошел в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире в период пандемии (Parrot Analytics, май 2020), а также в топ-5 любимых развлекательных брендов в мире (Kidz Global, весна 2020). Это единственный российский анимационный проект, который на сегодняшний день удостоен четырех бриллиантовых "кнопок" - наград YouTube.