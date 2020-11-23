Третью часть мультфильма о Белке и Стрелке покажут на стриминговых платформах США

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российский мультфильм о собаках-космонавтах "Белка и Стрелка. Карибская тайна" режиссера Инны Евланниковой покажут во Франции и на стриминговых платформах в США. Об этом сообщила пресс-служба проекта в понедельник.

"По завершении Американского кинорынка (American Film Market) студия "КиноАтис" совместно со своим партнером и международным дистрибьютором Epic Pictures Group объявила, что права на демонстрацию анимационного фильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна" (Space Dogs. Tropical Adventure) - третьей части блокбастерной франшизы "Белка и Стрелка" - проданы во Францию. Картину также покажут на стриминговых платформах в США летом 2021 года (дистрибьютор в США - Epic Pictures)", - рассказали в пресс-службе.

На этапе завершения находятся сделки со странами Южной Африки и Тайванем (КНР). Ранее права на показ фильма также приобрели компании из Китая и стран Латинской Америки.

По сюжету третьей части франшизы Белку и Стрелку отправляют с разведывательной миссией на Карибское море, где происходит загадочная аномалия. Персонажей озвучили Евгений Миронов, Сергей Шнуров, Сергей Бурунов, Ирина Пегова и Юлия Пересильд и другие известные актеры. Сценарий к третьей части написали Данил Троценко, Артем Милованов и Ольга Никифорова, соавтором также выступил американский сценарист и режиссер Майк Диса.

Первая часть франшизы "Белка и Стрелка. Звездные собаки" вышла 10 лет назад к 50-летнему юбилею с момента исторического полета в космос знаменитых советских собак Белки и Стрелки. Мультфильм показали в 160 странах и перевели на 45 языков. Второй мультфильм серии "Белка и Стрелка: Лунные приключения" выпустили в 2013 году.