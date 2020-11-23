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Минкультуры не планирует кадровых изменений в Фонде кино до конца 2020 года

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что ведомство якобы обсуждает назначение нового исполнительного директора Фонда кино на место Вячеслава Тельнова

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минкультуры не планирует кадровых изменений в Фонде кино до конца года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве, комментируя информацию СМИ о возможной замене нынешнего главы Фонда кино Вячеслава Тельнова.

"До конца года никаких кадровых изменений не предвидится. В текущей непростой ситуации важно обеспечить стабильность в доведении Фондом кино выделяемых средств на поддержку киноиндустрии и своевременное подписание соответствующих договоров с организациями", - сказали в министерстве.

В понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что Минкультуры якобы обсуждает назначение нового исполнительного директора Фонда кино на место Вячеслава Тельнова, который возглавляет организацию с 2018 года. В Фонде кино ТАСС отказались комментировать данную информацию.

Ранее Минкультуры сообщило, что поддержка правительства в размере 4,2 млрд рублей будет распределена через Фонд кино 500 организациям кинематографии. Предлагаемые меры, уточнили в министерстве, позволят компенсировать часть долговых обязательств, а также часть недополученных доходов на фоне падения объема национального рынка кинопроката. Глава Минкультуры Ольга Любимова подчеркнула, что индустрия как одна из самых пострадавших в пандемию очень ждала поддержки. Кинотеатры были закрыты от 4 до 7 месяцев, а в нескольких регионах закрыты до сих пор, введены дополнительные ограничения по вместимости кинозалов.

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