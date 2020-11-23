В Петербурге 140-летию со дня рождения Блока посвятят выставку, экскурсии и конференцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Интерактивную выставку с подлинными мемориальными вещами, пешеходную экскурсию и международную конференцию посвятят в Санкт-Петербурге 140-летию со дня рождения Александра Блока и 40-летию со дня открытия музея-квартиры поэта. Программу событий, посвященных сразу двум юбилейным датам, представили в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Сначала мы отмечаем юбилей музея: 40 лет назад открылся первый в Петербурге музей Серебряного века и был посвящен центральной фигуре того времени - Александру Блоку. <…> В этот день, 25 ноября, у нас будет открытие выставки: она посвящена маме Александра Блока, приурочена к 160-летию [его] матери и к 140-летию самого поэта", - рассказала журналистам методист по научно-просветительской деятельности Музея-квартиры А. А. Блока Анна Горегина.

Выставка, работа которой продлится до 25 мая 2021 года, будет интерактивной. Она расскажет об интересах и увлечениях, о литературной и переводческой деятельности Александры Андреевны Кублицкой-Пиоттух (в девичестве Бекетова, по первому мужу Блок) и о ее отношениях с сыном, о влиянии, которое она оказала на формирование и становление Блока как творческой личности. "Будут программы для малышей, будет вышивание, поскольку мама Блока любила вышивать и умела это прекрасно делать. И даже будет представлен такой уникальный экспонат, как рубашка Блока, вышитая матерью", - отметила Горегина.

Среди других ценных объектов - книга Блока "Стихи о прекрасной даме" с автографом "Маме", а также платье, принадлежавшее Кублицкой-Пиоттух. "Оно очень уже, конечно, ветхое и хрупкое, но тем не менее нам позволили его представить", - добавила представитель музея. "Оформление будет интересное: будут представлены почти все стихи блока, посвященные маме, и творчество [ее] самой. <…> Это будет ощущение дома, в который мы входим. Дом как объединяющее начало матери и сына, потому что их связь внутренняя невероятна", - рассказала она.

Новые экскурсии и "Блоковские чтения"

К юбилейным датам музей также подготовил новые экскурсии, посвященные Блоку. Так, на поэтической экскурсии по музею поэта (она получила название "Стихийная") прозвучат стихотворения, написанные им в этом доме и связанные с сохранившимися вещами и воспоминаниями, а также произведения других поэтов разных эпох, обращенные к Блоку. Непосредственно в день рождения поэта, 28 ноября, и на следующий день жителей и гостей города приглашают отправиться на пешеходную экскурсию "Коломна Александра Блока", на которой участники узнают, где он смотрел кино, где катался с американских гор, а также о том, действительно ли та самая аптека из стихотворения находится в этом районе города. 29 ноября также можно будет исследовать новый автобусно-пешеходный маршрут, посвященный Петербургу Блока и его матери.

С 26 по 28 ноября в Санкт-Петербурге в формате телемоста пройдет международная научная конференция "Блоковские чтения", ее площадками станут Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом) и Музей-квартира А. А. Блока. "У нас участвуют ученые из Венгрии, Болгарии, США, Японии и из наших бывших республик - те коллеги, с которыми у нас давние отношения. В частности, например, из Латвии будет два доклада. И, конечно, наши коллеги из Москвы, из Института мировой литературы, с которыми идет совместное издание академического собрания сочинений". - рассказала на пресс-конференции главный научный сотрудник ИРЛИ РАН Наталия Грякалова. Онлайн-трансляция конференции будет вестись на YouTube-канале Музея истории Санкт-Петербурга.

Частью юбилейной программы станет и лекция, которую 3 декабря прочтет ведущий научный сотрудник отдела теории литературы Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, автор книги "Последние годы жизни Блока" Евгения Иванова. Она расскажет о том, как соотносятся события в жизни Блока с его творчеством и что в существующих биографиях поэта нуждается в переосмыслении. Онлайн-трансляция лекции будет вестись в соцсетях Музея истории Санкт-Петербурга.