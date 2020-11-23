СМИ: дополнявший граффити Бэнкси в Ноттингеме велосипед заменили новым

ТАСС, 23 ноября. Велосипед, служивший частью работы уличного художника Бэнкси в Ноттингеме, предположительно был украден в минувшие выходные. Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си , уже в понедельник его заменили на другой.

Велосипед без заднего колеса был пристегнут цепью к дорожному знаку и служил дополнением к граффити с маленькой девочкой, крутящей шину вместо хула-хупа. Местные жители возмущены и расстроены предполагаемой кражей части инсталляции.

Полиция и власти города сообщили, что им ничего не известно об исчезновении велосипеда. Уже в понедельник на прежнем месте появилось транспортное средство с сиденьем и другой рамой. В отличие от оригинала у него не погнуто переднее колесо. Сам автор не прокомментировал пропажу и замену велосипеда.

Работа Бэнкси появилась в Ноттингеме 13 октября. После того как он подтвердил свое авторство, граффити привлекло множество туристов из окрестных городов. Ранее городской совет принял решение закрыть изображение девочки прозрачным щитом, чтобы обезопасить от вандалов.